

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل المانع، جاء كالتالي:



تقوم الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات بتنظيم دورات «الوظائف الإشرافية» وهي دورات تؤهل المنتسبين لها من مدرسي مادة الحاسوب لاجتياز اختبار الترقية إلى مدرس أول (رئيس قسم) ومن رئيس قسم إلى موجه حاسوب في المراحل المتوسطة والثانوية، ورسوم هذه الدورات ليست رمزية، وفي الوقت نفسه فإن القائمين على تنظيم هذه الدورات من أعضاء مجلس إدارة الجمعية موجهين ورؤساء أقسام في مادة الحاسوب، وقد يكون لهم دور في منح الترقية للمتقدمين كونهم أصحاب القرار في ذلك بحكم مراكزهم الوظيفية في وزارة التربية.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المعلمين الذين نالوا الترقية ونجحوا في الاختبار وفي الوقت نفسه قد انتسبوا لهذه الدورات الإشرافية التي تنظمها الجمعية؟



2- هل هذه الدورات معتمدة من قبل الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، لماذا لا تنظمها الوزارة حتى تتاح للجميع وبلا رسوم وحتى تكون الفرصة عادلة لجميع المتقدمين للترقية؟



3- كم عدد التظلمات التي قدمت على نتائج هذه الترقيات؟



4- ما مصير التظلمات التي قدمت من المدرسين الذين لم يحصلوا على الترقية ولم تتح لهم الفرصة للانتساب لهذه الدورات المؤهلة؟ وهل تم فتح باب التظلمات في الفترة القانونية لتقديمها؟ وما الأسباب لذلك؟



5- هل تعلم الوزارة ان الأشخاص الذين يقابلون المرشحين للترقية صباحا هم أنفسهم ينظمون هذه الدورات مساء من خلال وجودهم في مجلس إدارة الجمعية؟



6- هل هناك شبهة تضارب مصالح فيمن ينظم هذه الدورات بمقابل مادي، ويقوم بنفسه بمنح الترقية بحكم مركزه الوظيفي؟