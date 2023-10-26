

وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



جاء في معرض رد وزارة التربية على الكتاب المتضمن لسؤال برلماني سابق، رقمه 61273 ـ 2021 ـ KNA المؤرخ في 14 يناير 2021 بأنه «لا يدخل في احتساب المشغول الفعلي اللازم لصرف بدل التخصص النادر سنويا سوى أعضاء الهيئة التعليمية من معلم ورئيس قسم فقط حيث إنهم قائمون بأعمالهم التعليمية كالتدريس وخلافه، ولا يدخل شاغلو باقي المسميات الوظيفية التعليمية في احتساب تلك النسبة. علما بأن الهدف المنشود من فكرة التخصص النادر هو تشجيع أكبر شريحة ممكنة من الكوادر الوطنية للالتحاق بالسلك التعليم وبالأخص في التخصصات النادرة».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) صورة ضوئية من جميع القرارات المنظمة لمنح وصرف بدل التخصص النادر.



(2) صورة ضوئية من جميع الكتب والمخاطبات حول استحقاق وصرف بدل التخصص النادر للوظائف الإشرافية التعليمية الصادرة من وزارة التربية إلى إدارة الفتوى والتشريع والعكس.



(3) صورة ضوئية من قرارات منح بدل التخصص النادر لجميع أعضاء الهيئة التعليمية الإشرافية الذين يحملون المسميات التعليمية الإشرافية (مراقب مرحلة تعليمية في المنطقة التعليمية ومدير شؤون تعليمية ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير عام منطقة تعليمية).



(4) شهادات التدرج الوظيفي لجميع أصحاب الوظائف الإشرافية التعليمية سالفة الذكر في السؤال رقم 2.



(5) صورة ضوئية من جميع قرارات الندب والتثبيت لأصحاب الوظائف الإشرافية التعليمية سالفة الذكر في السؤال رقم 2.



(6) صورة ضوئية من المخالفات الصادرة من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وشؤون التوظف/ الرقابة المالية) في شأن صرف بدل التخصص النادر للوظائف التعليمية (معلم ورئيس قسم ومدير مساعد ومدير مدرسة ومراقب مرحلة ومدير شؤون تعليمية ومدير عام منطقة وموجه فني وموجه أول وموجه عام).