

وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد وقيمة الغرامات التي طبقت بسبب عدم تنفيذ التزامات أو التأخير في تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لكم على المقاول المنفذ لها؟ مع ذكر المشروع والمدة الزمنية الفعلية له ومدة التأخير التي تم تطبيق الغرامات بشأنها وقيمتها المالية وعدد الأوامر التغييرية عليه وأسبابها وذلك لكل مشروع على حدة.



2 ـ هل توجد شركات لم تطبق عليها الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب عدم تطبيق الغرامات أو تأجيلها والسند القانوني لذلك.



3 ـ عدد الغرامات أو الرسوم المستحقة للوزارة في ذمة الغير وقيمتها المالية كل على حدة منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأسباب عدم تحصيلها.



كما وجه الحويلة سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية للسنوات الخمس القادمة، وما الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز المخزون المحلي؟



2 ـ ما المشاريع التي تدعمها الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وما السياسة التي اتبعتها الهيئة في اختيار مشاريعها ودعمها في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي؟



3 ـ ما المعوقات التي تواجه المنتج الزراعي الكويتي، وما أسواق ونقاط بيعه، وهل هناك نقاط مغلقة أمام المنتج الزراعي الكويتي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب من المتسبب بها، وما كيفية فتح أسواق ونقاط بيع لزيادة ورعاية المنتج الزراعي الكويتي وتوفير الأمن الغذائي؟



ووجه النائب الحويلة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، جاء كما يلي:



تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية الموقع المخصص لإنشاء منتجع صباح الأحمد لكبار السن في المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد السكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 22/2/2018، وتمت مخاطبة بلدية الكويت لتخصيص الموقع وإعادة تسليمه، ثم سلمته بلدية الكويت لوزارة الشؤون الاجتماعية في 18/11/2018 للبدء بمراحل الإنشاء والتجهيز لخدمة المواطنين من فئة كبار السن وذويهم، ونظرا لأن المشروع سيقدم أنواع الرعاية الإيوائية والنهارية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية والترفيهية والدينية كافة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما آخر ما توصل إليه مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن منذ تسلم الموقع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر أسباب التأخير والمعوقات التي تواجه هذا المشروع إن وجدت.



2 ـ صورة ضوئية من جميع المراسلات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى في شأن هذا المشروع.



3 ـ هل طرحت كراسة الشروط والمواصفات؟ مع تزويدي بجميع المواعيد المحددة من الوزارة بشأن هذا المشروع.



كما وجه النائب الحويلة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة تأخرا في توفير الأجهزة التعويضية التي تصرفها لهم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تأخر صرف الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة وسماعات الأذن وغيرها لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما آلية تسليم هذه الأجهزة؟



2 ـ ما المعايير الفنية والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة؟



3 ـ كم عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين بطلبات للحصول على الأجهزة التعويضية منذ 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر عدد من تم الصرف لهم، وكم عدد الذين لم يتم تسليمهم مع ذكر الأسباب؟



وسأل النائب د.محمد الحويلة وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز التالي:



نظرا للتوسع العمراني الذي تشهده المناطق الجنوبية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وما صاحبه من إنشاء مدن حديثة، الذي يجب أن يواكب هذا صيانة البنية التحتية الموجودة فيها من ناحية تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بشكل دوري، وذلك بهدف المحافظة على مستوى هذه الشبكات والعمل على فحصها بصفة مستمرة وتحديد ما تحتاج إليه.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما آخر أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي لمناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ مع ذكر كل منطقة على حدة، وتاريخ الصيانة، والشركة المنفذة، وقيمة العقد، وإذا كان هناك تأخير فما الغرامات التي وقعت على الشركات المنفذة؟



2 ـ هل استبدلت خطوط بشبكة صرف مياه الأمطار خطوط ذات أقطار أكبر لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمناطق التي أجري فيها الاستبدال والشركة المنفذة وصورة ضوئية من عقد كل منطقة وقيمته وتاريخ الإنجاز التعاقدي، وتاريخ التأخير إن وجد، وهل طبقت غرامات التأخير؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



تفتقر مدينة صباح الأحمد السكنية والمدن الجنوبية الجديدة إلى خدمات النقل الجماعي التي تساعد على الانتقال داخل المدن وخارجها وربطها بمحافظات ومدن الكويت فيجد العاملون في المناطق الجنوبية صعوبة بالغة في الانتقال من وإلى المدن المختلفة والعكس كما أن هذا الأمر يزيد من تكلفة الأجور اليومية للعمالة.



كما أن المناطق الجنوبية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا كبيرا، وإنشاء عدد من المناطق السكنية الجديدة، ومع ذلك التوسع تفتقر المناطق الجنوبية لخدمات النقل الجماعي.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما خطة شركة النقل العام الكويتية بشأن توفير باصات النقل الجماعي لمدينة صباح الأحمد السكنية والمدن الجنوبية الجديدة؟



ووجه النائب الحويلة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



نظرا لما تؤديه مراكز الشباب من دور بارز في تشجيع الشباب على الرياضة، فالرياضة تعتبر من أهم القطاعات التي يتحتم على الدولة الاهتمام بها ورعايتها كإحدى الوسائل الأساسية لحماية الشباب، ولها دور فعال في إعداد الشباب إعدادا سليما من جميع النواحي، وتنظيم وقت الفراغ لدى الشباب واستثماره استثمارا فعالا ومنتجا، والنأي بهم عن الآفات الاجتماعية الضارة.



ونظرا لعدم وجود مركز شباب في منطقة الرقة ومن منطلق الاهتمام بالشباب والنشء.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما خطة الهيئة العامة للشباب لإنشاء مركز شباب في منطقة الرقة، وهل تم تخصيص أرض للهيئة لإنشاء المركز؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما أسباب عدم البدء بتنفيذ المركز؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل تمت مخاطبة الجهات المختصة لتوفير أرض لإنشاء المركز؟



وسأل الحويلة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان التالي:



نظرا لما تؤديه مراكز الشباب من دور بارز في تشجيع الشباب على الرياضة فالرياضة تعتبر من أهم القطاعات التي يتحتم على الدولة الاهتمام بها ورعايتها كإحدى الوسائل الأساسية لحماية الشباب، ولها دور فعال في إعداد الشباب إعدادا سليما من جميع النواحي، وتنظيم وقت الفراغ لدى الشباب واستثماره استثمارا فعالا ومنتجا، والنأي بهم عن الآفات الاجتماعية الضارة.



ونظرا لعدم وجود مركز شباب في منطقة أبو فطيرة، ومن منطلق الاهتمام بالشباب والنشء.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما خطة الهيئة العامة للشباب لإنشاء مركز شباب في منطقة أبو فطيرة، وهل تم تخصيص أرض للهيئة لإنشاء المركز؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما أسباب عدم البدء بتنفيذ المركز؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل تمت مخاطبة الجهات المختصة لتوفير أرض لإنشاء المركز؟



كما سأل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ما يلي:



نظرا لما تؤديه مراكز الشباب من دور بارز في تشجيع الشباب على الرياضة، فالرياضة تعتبر من أهم القطاعات التي يتحتم على الدولة الاهتمام بها ورعايتها كإحدى الوسائل الأساسية لحماية الشباب، ولها دور فعال في إعداد الشباب إعدادا سليما من جميع النواحي، وتنظيم وقت الفراغ لدى الشباب واستثماره استثمارا فعالا ومنتجا، والنأي بهم عن الآفات الاجتماعية الضارة. ونظرا لعدم وجود مركز شباب في منطقة الفنيطيس، ومن منطلق الاهتمام بالشباب والنشء.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما خطة الهيئة العامة للشباب لإنشاء مركز شباب في منطقة الفنيطيس؟ وهل تم تخصيص أرض للهيئة لإنشاء المركز؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما أسباب عدم البدء بتنفيذ المركز؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل تمت مخاطبة الجهات المختصة لتوفير أرض لإنشاء المركز؟



ووجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



نظرا لما تؤديه مراكز الشباب من دور بارز في تشجيع الشباب على الرياضة فالرياضة تعتبر من أهم القطاعات التي يتحتم على الدولة الاهتمام بها ورعايتها كإحدى الوسائل الأساسية لحماية الشباب ولها دور فعال في إعداد الشباب إعدادا سليما من جميع النواحي، وتنظيم وقت الفراغ لدى الشباب واستثماره استثمارا فعالا ومنتجا، والنأي بهم عن الآفات الاجتماعية الضارة.



ونظرا لعدم وجود مركز شباب في منطقة هدية، ومن منطلق الاهتمام بالشباب والنشء.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما خطة الهيئة العامة للشباب لإنشاء مركز شباب في منطقة هدية، وهل تم تخصيص أرض للهيئة لإنشاء المركز؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما أسباب عدم البدء بتنفيذ المركز؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل تمت مخاطبة الجهات المختصة لتوفير أرض لإنشاء المركز؟