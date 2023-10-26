

وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا الى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:



نصت المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة: «تحصل نسبة مقدارها (1%) سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقرارها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل كما لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزءا منه إلى إحدى الخدمات العامة».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - بيان بأسماء الشركات التي حصلت نسبة من أرباحها خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد النسبة المحصلة من كل منها.



2 - بيان قيمة المحصل من الشركات خلال السنوات الخمس الماضية.



3 - بيان أوجه الصرف للمبالغ المحصلة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد ما رد للخزانة العامة للدولة.