

قدم النائب شعيب شعبان سؤالا الى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) هل صرفت مكافأة الصفوف الأمامية لمستحقيها في الشركة الكويتية لخدمات الطيران؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الموعد المحدد لصرفها؟



(2) هل توجد لجنة تظلمات بخصوص الموضوع المذكور في البند السابق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب:



أ ـ متى موعد انعقاد تلك اللجنة؟ وما طرق التظلم؟



ب ـ ما عدد الموظفين المتظلمين لدى تلك اللجنة؟



ت ـ ما الإجراءات المتخذة بعد نظر التظلمات؟ مع تزويدي بعدد من قبلت تظلماتهم



ومن رفضت تظلماتهم.



ث ـ هل صرفت مكافأة (الصفوف الأمامية) للمتظلمين الذين قبلت اللجنة تظلماتهم؟