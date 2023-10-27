وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.



وتضمن جدول الأعمال ما يلي:



أولا: حفل الافتتاح



ويتضمن الآتي:



1 ـ استقبال ممثل حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس مجلس الأمة.



2 ـ يتفضل ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله بالتوقيع في سجل الشرف (القاعة الأميرية).



3 ـ يتفضل ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله والسيد رئيس مجلس الأمة بأخذ أماكنهم على المنصة.



4 ـ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



5 ـ تلاوة مرسوم الدعوة.



6 ـ النطق السامي.



7 ـ ترحيب رئيس مجلس الأمة بممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله.



8 ـ تلاوة الخطاب الأميري.



9 ـ رفع الجلسة والتوجه إلى استراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله وأخذ الصور التذكارية.



10 ـ توديع ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله من قبل لجنة الاستقبال.



11 ـ استئناف الجلسة وعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال.



ثانيا: جدول أعمال الجلسة الأولى وتضمن ما يلي:



البند الأول: أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة (91) من الدستور.



البند الثاني: انتخاب أمين السر.



البند الثالث: انتخاب المراقب.



البند الرابع: الاستجوابات:



ـ الاستجواب الموجه من العضو د. مبارك حمود الطشه إلى السيدة وزير الأشغال العامة في شأن:



المحور الأول:



أ ـ الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق.



ب ـ تعطل المشاريع.



المحور الثاني: شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.



المحور الثالث: التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود.



المحور الرابع: التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.



ـ الاستجواب الموجه من العضو داود سلیمان معرفي إلى السيدة وزيرة الأشغال العامة في شأن:



المحــــور الأول: هيئــــة الطرق.



المحور الثانـــــي: وزارة الأشغال.



المحور الثالث: مطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.



ـ البند الخامس: انتخاب أعضاء اللجان:



تنص المادة (٩٣) من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله».



(أولا) لجنـــة إعـــداد مشروع الجواب علـــى الخطاب الأميري. «كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء».



أ‌ ـ لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.



ب‌ ـ لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة.



ج ـ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.



د ـ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.



هـ ـ لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.



و ـ لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.



ز ـ لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.



ح ـ لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.



ط ـ لجنـــة الميزانيــــات والحساب الختامي وعـــدد أعضائها سبعة.



ي ـ لجنة حمايــة الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.



ك ـ لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصاديـــــة ورئيــــس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.



البند السادس: ما يستجد من أعمال.



كما وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية المقرر عقدها الأربعاء المقبل بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.



وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، ونص الطلب على ما يلي:



إن الحيـــاة مـواقـــف والمواقف لا تنسى عبر الزمن ولأن التاريخ لن يرحم الخذلان والمتخاذلين، نرى لزاما علينا كنواب نمثل الأمة ولسان حال شعبنا الرائع الرافض لكل الانتهاكات التي تمارسها الصهيونية التي انتهكت كل المعاهدات والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يترتب عليها من دمار وخراب واغتيال لكل معاني القيم والإنسانية وفي مواقف بعض الدول المؤيدة أو الصامتة تجاه ما تشهده غزة وما يحدث من انسلاخ أخلاقي في هذه المواقف.



فكان لزاما علينا أن نطلق صرخة كويتية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة وتكرس حقيقة انتماءاتنا العقائدية الرافضة للوجود الصهيوني وبسط نفوذه الغاشم على أراضينا المقدسة وامتداده وتماديه في التعسف تجاه أبناء قطاع غزة الأبطال.



وانطلاقا من مسؤوليتنا ونصرة ودعما لغزة ولعزة وكرامة أهلها الأبطال فإننا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمستهل دور الانعقاد وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023.

.. ويعزي نظيريه الأميركيين بضحايا حادث إطلاق النار في ولاية مين

بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ببرقيتين إلى نظيريه في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، رئيسة مجلس الشيوخ الأميركي كامالا دي هاريس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، عبر



فيهما عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ولستون بولاية مين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.