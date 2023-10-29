

نظمت وزارة الصحة حملة توعوية وتثقيفية في مجمع الأفنيوز بشأن مرض الصدفية المزمن وأنواعه وبعض الاعتقادات الخاطئة التي تدور حوله.



وتستضيف الحملة مجموعة من المتخصصين والأطباء للتعريف بالمرض المزمن وسبل علاجه والتخفيف من آثاره سواء الأدوية الموضعية أو سبل تقوية المناعة التي تعتبر السبب الرئيسي وراء تفشي المرض. ويسعى المتخصصون من خلال الحملة إلى تصحيح المعلومات الخاطئة التي تدور حول الصدفية، مثل اعتباره مرضا جلديا فقط أو قابليته للانتقال والعدوى، بالإضافة إلى التعريف بمحفزات المرض مثل التدخين وتغير الفصول الدراسية خصوصا في فترة الشتاء.