

قاد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لفوز مثير على ملعب مضيفه برشلونة 2-1 في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، التي جمعت بينهما أمس السبت في المرحلة الحادية عشرة على ملعب لويس كومبانيس.



وتقدم الألماني الدولي إلكاي غوندوغان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السابعة، وأدرك نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام التعادل للريال في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص بيلينغهام دور البطولة وخطف هدف الفوز للنادي الملكي.



ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.



وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يقام فيها الكلاسيكو ببرشلونة بعيدا عن ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، الذي تجرى له أعمال التجديد والصيانة خلال الموسم الحالي. وخاض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظا على العلامة الكاملة في مجموعتيهما بدوري الأبطال، حيث تغلب الريال 2-1 على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة الثلاثاء الماضي، كما فاز برشلونة على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثامنة، ليظل الفريقان على صدارة مجموعتيهما ويقتربا بشدة من بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، بعد فوزهما في مبارياتهما الثلاث الأولى بمجموعتيهما. ويحمل هذا الكلاسيكو الرقم 187 بين الفريقين بالدوري الإسباني، حيث شهدت اللقاءات السابقة في البطولة تحقيق ريال مدريد 77 فوزا مقابل 74 فوزا لبرشلونة، فيما فرض التعادل نفسه على 35 مباراة.



وكان جيرونا قد فاز على ضيفه سيلتا فيغو بهدف نظيف أول من أمس الجمعة مواصلا نتائجه الجيدة ورافعا رصيده 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريال.