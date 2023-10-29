

القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين في حادث سير على الطريق الصحراوي الرابط بين العاصمة (القاهرة) ومدينة (الإسكندرية) الساحلية المطلة على البحر المتوسط شمالي مصر.



وذكرت الوزارة في بيان امس أن الحادث وقع بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات مما أدى إلى اشتعال بعضها وذلك في محيط منطقة (وادي النطرون) قبل «الطريق الدولي» باتجاه (القاهرة).



وأشارت إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة (البحيرة) للتعامل مع مصابي الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.



من جانبها، قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، جراء الحادث المروري الذي وقع امس.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مديرية التضامن بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.