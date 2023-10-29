المطيري لـ «الأنباء»: القسم الجديد مهيأ لاستقبال 2300 مريض يومياً.. لتخفيف الزحام والارتقاء بالخدمات

وضع خطة «محكمة» لنقل العيادات الخارجية إلى المستشفى الجديد في المرحلة الأخيرة قريباً



عبدالكريم العبدالله



يدشن مستشفى الفروانية غدا الاثنين المرحلة الرابعة من المستشفى الجديد بافتتاح قسم الطوارئ، والبدء في استقبال جميع الحالات اعتبارا من الـ 8 صباحا من اليوم ذاته.



وقال مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري في تصريح لـ «الأنباء» إن قسم الطوارئ يضم تحت مظلته مختلف الأقسام الطبية لعلاج حالات الطوارئ مثل «العيون - العظام - الأنف والأذن والحنجرة» وغيرها من الأقسام الأخرى، فضلا عن انها تضم غرفا لـ «الإنعاش» و«الملاحظة» للرجال والنساء، وغرفة «العمليات الصغرى»، والأشعة والمختبر، مشيرا إلى أن قسم الطوارئ يضم غرف «الفرز الأولي» و«تصنيف الحالات» الطارئة والعاجلة.



وذكر د.المطيري أن قسم الطوارئ في مستشفى الفروانية الجديد مهيأ ليستقبل 2100 إلى 2300 مريض يوميا، لافتا الى انه سيسهم بشكل كبير في التخفيف من وطأة الازدحام والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أن السعة السريرية في قسم الطوارئ الجديد بلغت 84 سريرا.



وأوضح د.المطيري انه تم النقل «شبه» الكامل لجميع الأقسام الطبية لمستشفى الفروانية الجديد، لافتا الى انه سيتم استكمال انتقال الأقسام قريبا.



العيادات الخارجية



وكشف د.المطيري عن وضع خطة «محكمة» لنقل العيادات الخارجية الى المستشفى الجديد في المرحلة الأخيرة قريبا، مشيرا إلى انه سيتم استحداث عيادات تخصصية جديدة مثل «وحدة الإخصاب والمساعدة على الإنجاب» و«قسطرة القلب» و«فحص الثدي السريع»، فضلا عن افتتاح عيادات وأجنحة لقياس اضطرابات النوم للأطفال والكبار وعيادات أخرى تخصصية لكبار السن.



ولفت د.المطيري الى انه سيتم نقل مبنى إدارة المستشفى وتوابعه إلى المبنى الجديد اعتبارا أيضا من اليوم الأحد 29 أكتوبر، وسيتم البدء في استقبال المراجعين من اليوم ذاته هناك.