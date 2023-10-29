قدم سفيرنا لدى المكسيك صلاح الحداد أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة وغير مقيم لدى السلفادور إلى نائب رئيس السلفادور فيليكس أويوا.



وقال السفير الحداد في تصريح لـ «كونا» إنه نقل خلال المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في العاصمة سان سلفادور تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى رئيس السلفادور نجيب بوكيله، كما نقل الى نائب رئيس السلفادور تحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن اعتزاز الكويت بعلاقات الصداقة الطيبة التي تربط البلدين. وأضاف السفير الحداد أنه أكد في أثناء اللقاء حرص الكويت على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع السلفادور في مختلف المجالات.



من جانبه، رحب نائب رئيس السلفادور بالسفير الحداد، مشيدا بالعلاقات التي تربط بلاده مع الكويت ورغبتها المتبادلة كذلك بتنمية العلاقات فيما أعرب عن تمنياته له بنجاح مهمته.



وبذلك أصبح السفير صلاح الحداد أول سفير كويتي يقدم أوراق اعتماده لدى السلفادور، حيث أقام البلدان العلاقات الديبلوماسية عام 1999 ولا توجد سفارات مقيمة في عاصمتي البلدين.