هل يوجد دعم مالي للمؤتمرات الطبية في وزارة الصحة من الشركات الطبية أو المؤسسات او القطاع الخاص وما حجم هذا الدعم إن وجد؟





وجه النائب سعود العصفور سؤالا الى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كما يلي:



تنظم وزارة الصحة في كل عام العديد من المؤتمرات الطبية وتحدد لها ميزانية خاصة من الوزارة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) عدد المؤتمرات الطبية المنظمة داخل البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد المؤتمرات الطبية المقرر تنظيمها في العام المالي الحالي 2023/ 2024.



(2) كم تبلغ ميزانية تنظيم المؤتمرات الطبية في الأعوام الثلاثة الماضية والعام المالي الحالي 2023/ 2024 مع تزويدي بأوجه الصرف على كل مؤتمر.



(3) أسماء أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمرات الطبية في وزارة الصحة والسيرة الذاتية لكل منهم.



(4) هل تعهد وزارة الصحة إلى شركات من القطاع الخاص لتنظيم المؤتمرات الطبية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بأسماء الشركات وعدد المرات التي تولت تنظيم المؤتمرات الطبية لصالح وزارة الصحة في الأعوام الثلاثة الماضية متضمنا السنة المالية الحالية.



(5) هل يوجد دعم مالي للمؤتمرات الطبية في وزارة الصحة من الشركات الطبية أو المؤسسات او القطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بحجم هذا الدعم في السنوات الثلاث الماضية والعام الحالي 2023-2024 وطريقة استلام الدعم وهل يتم توريده إلى خزانة وزارة الصحة أم إلى جهات أخرى مع ذكر أسماء هذه الجهات.