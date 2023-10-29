وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا مشتركا الى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الماجد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزيرة الأشغال العامة د. أماني بو قماز ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير الصحة العامة د. أحمد العوضي ووزير المالية فهد الجار الله والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. وجاء نص السؤالا كما يلي:



سنوات والحكومات المتعاقبة تعلن عن تطبيق عملية الإحلال عن طريق تعيين المواطنين في القطاع العام محل الوافدين، وذلك تشجيعا للكفاءات الوطنية والتحول إلى الاعتماد على العنصر الوطني في جميع القطاعات.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما إجراءات وزاراتكم والجهات التابعة لكم منذ توليكم المنصب الوزاري في تطبيق سياسة الإحلال؟ مع تزويدي بالدراسات والمشاريع والقرارات في هذا الشأن.



(2) إحصائيات تفصيلية بعدد الكويتيين مقارنة مع الوافدين وجميع الجهات التابعة لكم منذ توليكم المنصب الوزاري حتى تاريخ السؤال، مع بيان طبيعة عقود العمل المتعاقد بها مع الوافدين.