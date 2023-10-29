

وجه النائـــب جراح الفوزان ســؤالا مشتركا الى وزير الدولة لشــؤون البلديــة ووزير الدولــة لشؤون الاتصالات ووزير الأشغال العامة ووزير الصحة ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما عدد عقود إيجار سيارات الركوب الخاصة من القطاع الخاص في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وما الشركات أو الأفراد الذين جرى التعاقد معهم في هذا الخصوص آخر (5) سنوات؟



مع بيان الجهة التابعة المسؤولة عن العقد وقيمة كل عقد واسم الجهة المتعاقد معها وعدد السيارات في العقد الواحد وأنواعها والقيمة الإيجـــارية لكل سيـــارة.



(2) ما المبالغ السنوية التي تصرف لوقود السيارات الخاصة التي تتحملها الوزارة والجهات التابعة لكم؟



يرجى بيان ما سبق على أن تكون بيانات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة مفصلـــة على حــــدة.