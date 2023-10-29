

عاطف رمضان



حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطلب التمديد الثالث للاتفاقية الاستشارية التابعة لمناقصة تصميم وإنشاء وإنجاز وتأثيث وتجهيز طبي وصيانة تشغيلية لمستشفى الولادة الجديد المبرم مع أحد المكاتب الاستشارية لمدة 318 يوما اعتبارا من 1 مارس 2023 حتى 12 يناير 2024 بمبلغ إجمالي 383 ألف دينار.



وكانت «الأنباء» نشرت عن التسليم الابتدائي لمستشفى الولادة من قبل وزارة الأشغال إلى «الصحة» الأربعاء الماضي، وذلك خلال حفل أقيم لهذه المناسبة.



يذكر أن مستشفى الولادة الجديد هو أحد المشاريع المدرجة بخطة التنمية في مجال تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وينفذ بطريقة «تصميم وبناء»، ويقام على مساحة قدرها 60 ألف متر مربع في منطقة الصباح الطبية بموقع مميز على ساحل جون الكويت.