حقق أبطال منتخبنا الوطني للمبارزة نتائج مميزة في دورة الألعاب القتالية العالمية في الرياض، وذلك بعد تحقيق الأبطال علي النصار وعلي فاضل وفيصل الزامل ويعقوب الشطي الميدالية الفضية في منافسات سلاح الفلوريه، وحصول الأبطال علي رستم وحمد الشملان وحسين العماري على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح السابر للفرق، كما حقق البطل علي رستم الميدالية الفضية في منافسات سلاح السابر للفردي وأحرز البطل علي النصار الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الفلورية للفردي.



من جهته، أعرب أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي عن سعادته للنتائج المميزة التي حققها لاعبو منتخبنا في الدورة، مبينا أن جميع اللاعبين المشاركين كانوا على قدر المسؤولية.



وأوضح العوضي أن الاتحاد فضل المشاركة في الدورة بالصف الثاني من اللاعبين لإتاحة الفرصة الكاملة لهم ولإثبات وجودهم وإكسابهم الخبرة، مبينا أن الاتحاد يعمل على خطة مرسومة لصناعة أجيال جديدة من لاعبي المبارزة من خلال اكتشاف المواهب وتنمية المهارات في مختلف المراحل السنية ليكون قاعدة أساسية للمنتخب الاول.