ناصر العنزي



حقق الفحيحيل أول فوز له في دوري زين الممتاز بعد تغلبه على النصر 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب ضمن منافسات الجولة السادسة ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط فيما بقي الخاسر على نقاطه ال7.



وكشر الفحيحيل عن أنيابه في الشوط الأول وأتخم شباك خصمه ب3 أهداف أصابته بمقتل، وانطلقت أهداف الفحيحيل عن طريق مهاجمه وليام باروس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 22 و28 " بركلة جزاء" وأضاف سالم الهولي الهدف الثالث من قذيفة لا ترد من خارج منطقة الجزاء (38 ) بعدما نجح لاعبو الفحيحيل في اختراق دفاع الخصم المرتبك بفضل حيوية خط وسطه المكون من فرنانديز ومحمد نعيم وسالم الهولي وعبدالمحسن العجمي وفي المقدمة باروس وعجب، في حين ظهر النصر بمظهر المتواضع دفاعا وهجوما حيث ارتكب لاعبوه أخطاء فردية تسببت في الأهداف الثلاثة وتمكن لاعبه أيمن لفجع من تقليص الفارق بهدف جاء في الدقيقة 42 من تسديدة متقنة.



وفي الشوط الثاني ألقى مدرب النصر ظاهر العدواني بكل ثقله الهجومي ووصل وهدد مرمى خصمه وتمكن مدافعه عمرو ميداني من تسجيل الهدف بضربة رأس محكمة (45)، وفي غمرة اندفاع النصر رد الفحيحيل بهدف رابع بإمضاء عبدالمحسن العجمي( 71).

أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وألغى ركلتي جزاء للنصر بعد رجوعه للڤار