اهتمت الصحافة الإسبانية، أمس، بفوز ريال مدريد 2-1 على غريمه التقليدي برشلونة في «كلاسيكو» إسبانيا الذي أقيم مساء أمس الأول.



ووضعت صحيفة «ماركا» المدريدية في صفحتها الرئيسية صورة الإنجليزي جود بيلينغهام صاحب هدفي «الميرينغي» وهو يحتفل، ومعها تعليق: «بيلينغهام يخرج لسانه».



فيما جاء غلاف «ماركا» وأشارت الصحيفة إلى أن الريال عاد للقاء في الشوط الثاني وحسم المباراة في الوقت بدل الضائع بعد شوط أول سيئ، وذلك بفضل دخول الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي إدوارد كامافينغا.



على الجانب الآخر، وضعت «سبورت» الكتالونية صورة للألماني إلكاي غوندوغان صاحب هدف برشلونة وهو يتحسر على الخسارة على أرض الملعب مع عنوان كبير «محبط»، وأضافت قائلة: «فريق تشافي سيطر على المباراة لكنه لم يتمكن من القضاء على ريال مدريد الذي ابتعد بالصدارة».



بينما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «عصا مزدوجة، برشلونة يسقط في أول «كلاسيكو» في مونتجويك بثنائية جود بيلينغهام».



وأكملت: «البارسا سدد في القائم مرتين بواسطة فيرمين لوبيز، وإينيغو ولم يشاهد حكم المباراة جيل مانزانو وتقنية الفيديو المساعد للحكم ركلة جزاء لبرشلونة».



أما صحيفة «آس» فتغنت بما قدمه جود بيلينغهام على أرض الملعب بعنوان كبير بجانب صورته أثناء الاحتفال بالتسجيل: «النبيل بيلينغهام، تأثير وحشي في أول كلاسيكو له».



وأكملت بقولها: «هدفا الإنجليزي قضيا على برشلونة الذي تفوق لمدة ساعة كاملة على أرضية الملعب».



وأخيرا كتبت صحيفة «L›Esportiu» الكتالونية أن برشلونة قدم شوطا أول ممتازا ونجح في تسجيل هدف والاقتراب من الثاني، لكن المباراة انقلبت بعد ذلك بضربة في نهاية المباراة.



واختتمت: «هدف بيلينغهام في الدقيقة 92، منح لفريقه النصر والانفراد بالصدارة».