أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي د.هلال الساير بالجهود الانسانية والاغاثية للجنة الدولية للصليب الاحمر وايصال المساعدات لمستحقيها.



واكد الساير، في تصريح لـ «كونا» عقب استقباله رئيس البعثة الإقليمية للجنة في دول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو، اهتمام الجمعية بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما فيه مصلحة الإنسانية.



وقال ان اللقاء تناول علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين وآفاقها المستقبلية، اضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة.



واضاف انه تم تقديم شرح مفصل عن جهود الكويت في دعم الاشقاء في قطاع غزة وما يتعرضون له من اعتداءات اسرائيلية تتطلب التدخل الدولي والمنظمات الانسانية لوقفها وفتح المعابر لايصال المساعدات الانسانية.



من جانبه، قدم مامادو سو استعراضا للجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية المخطط لها والاحتياجات الملحة لأهالي قطاع غزة.