

وجّه النائب بدر نشمي العنزي سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية مايلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- عدد المدارس ورياض الأطفال التي سُلمت إلى مستثمرين، مع تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة بين الطرفين.



وجاء في سؤاله إلى وزير الشؤون الاجتماعية ما يلي:



نصت المادة 41 من الدستور على أنه «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، ومن منطلق الحرص على إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين، ولما كان القطاع التعاوني من القطاعات المهمة في الدولة كان من المهم المبادرة نحو تكويته، لذلك صدر القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023 بشأن تنظيم لائحة العمل التعاوني».



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما خطة الوزارة لتكويت الوظائف الإشرافية والعامة في الجمعيات التعاونية خصوصا بعد صدور القرار المذكور أعلاه؟



(2) إحصائية بعدد الجمعيات التعاونية وجميع الوظائف الإشرافية التي تم تكويتها والشاغرة حتى تاريخ ورود السؤال.



(3) ما نسبة وعدد الكويتيين العاملين في القطاع التعاوني؟ وما المميزات المادية والعينية الممنوحة لهم لتشجيعهم على الانضمام إلى هذا القطاع؟



(4) صورة ضوئية من الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين الراغبين بالتعيين في تلك الوظائف الإشرافية، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة؟