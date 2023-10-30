وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا مشتركا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كما وجه السؤال ذاته إلى جميع الوزراء.



ونص سؤال النائب مرزوق الغانم على ما يلي:



إن الحصول على شهادة الجودة والتميز الإداري يكون نتيجة عمل مهني وإداري متميز لمدى الإتقان والذي يعد دليلا على كفاءة الجهة الحاصلة عليه، ما يجب ترجمته في صورة من صور الحوافز سواء كانت معنوية أو مادية للعاملين بتلك الجهات لنشر ثقافة الجودة والتميز في جميع الأوساط، والذي بدوره يشكل دافعا جوهريا لتحفيز الموظفين وفرق العمل لخلق بيئة عمل أفضل وبذل جهد إضافي من أجل مصلحة المؤسسة.



وجاء نص سؤال النائب مرزوق الغانم كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الجهة في الوزارات والأجهــــزة والهيئـــات والمؤسسات العامة التابعة لكم التي حصلت على شهادات دولية للجودة أو للتميز بالأداء مثل: شهادات الآيزو والاعتراف العالمي؟ مع توضيح الجهات والمؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات، ومدة صلاحيتها إن وجدت.



2 ـ ما الحوافز التي تم تقديمها مـــن جانبكم للجهات التابعـــة لكم ولفرق العمل سواء كانت حوافـــز معنوية أو مادية والتــي حصلـــت على شهادة التميز والجــودة المشار إليها؟