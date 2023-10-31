

أعلن مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة تقديم تقنية جديدة لتشخيص سرطان البروستاتا. باستخدام تقنية الانصهار بين صورة الرنين المغناطيسي للبروستاتا والسونار، بحيث يمكن الآن إجراء خزعات دقيقة تساعد في تحديد وجود أورام البروستاتا بدقة فائقة.



وتتاح هذه التقنية المبتكرة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر PSA أو يشتبه بوجود نتوءات في البروستاتا. وتمتاز بقلة مخاطر الالتهابات أو العدوى البكتيرية بنسبة 99%.



ويعتبر مستشفى جابر الأحمد الرائد في الكويت في تقديم هذه التقنية المبتكرة للتشخيص المبكر والدقيق لسرطان البروستاتا. وهذه الخطوة تعزز رعاية المرضى وتزيد من معدلات الكشف المبكر.