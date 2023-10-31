وجه النائب حمد المدلج سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



إيمانا منا بأهمية التعليم ودوره في رفعة الوطن وإنشاء جيل يدفع بعجلة التنمية، واستنادا إلى دستور الكويت في المادة 7 منه والذي شدد على أهمية العدل والمساواة كدعامة من دعامات المجتمع. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) إجمالي عدد الطلبة الكويتيين خريجي الثانوية لآخر 5 سنوات مع تصنيفهم حسب نظامي النقاط والنسبة المئوية وذلك لكل سنة دراسية على حدة.



(2) إجمالي عدد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت لآخر 5 سنوات مع تصنيفهم حسب نظامي النسبة المئوية والنقاط وذلك لكل سنة دراسية على حدة.



(3) ما آلية تحويل معدل الطلبة خريجي الثانوية بنظام النقاط أو التقدير اللفظي إلى نظام النسبة المئوية؟ يرجى تزويدي بطريقة الاحتساب وصورة ضوئية من التعاميم والقرارات المنظمة لذلك.



(4) هل هناك حالات تجبر نسبة خريجي الثانوية بنظام النقاط أو التقدير اللفظي في التعليم الخاص أو العام بعد تحويلها لنظام النسبة المئوية وذلك لنسبة أعلى؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك وصورة ضوئية من التعاميم والقرارات المنظمة لذلك.



(5) عدد الطلبة المتعثرين دراسيا في التعليم العالي (التخصصات الطبية) خلال الخمس السنوات السابقة، مع تصنيفهم حسب شهاداتهم الثانوية (التعليم العام، والتعليم الخاص، ومدارس ثنائية اللغة).



(6) عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، مع تصنيفهم لكل كلية على حدة.



(7) عدد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت لآخر 5 سنوات، مع تزويدي بأعدادهم لكل كلية على حدة.



(8) ما نسبة المبتعثين عن طريق التعليم العالي حسب نظامي التعليم العام والتعليم الخاص لكل تخصص وذلك لآخر 5 سنوات؟



(9) هل هناك معايير يؤخذ بها لقياس كفاءة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بها والدراسات التي أجريت لهذا الغرض.



(10) ما آلية إجراء الاختبار الوطني؟ وما الفرق بينه وبين اختبار القدرات المعمول به سابقا؟ وما المواد التي سوف يختبرها الطالب والنسبة المحددة لكل مادة؟ وما المعايير التي من خلالها يعد الاختبار؟ وما اللجان التي شكلت لتحديد معايير الاختبار الوطني والآلية التي سيتعامل بها؟



(11) هل هناك دراسات واضحة استعنتم بها لإجراء الاختبار الوطني؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات إن وجدت وقرارات تشكيل اللجان المحددة لهذا الغرض وتوصياتها.



(12) ما اللجنة المشرفة على إجراء الاختبار الوطني ومسميات اعضائها ومؤهلاتهم؟ وهل شكلت وفقا لدراسة علمية للوصول للهدف المنشود منها؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات.



(13) هل شكلت لجنة مشتركة بين وزارة التربية وجامعة الكويت لإعداد الاختبار الوطني؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل تلك اللجان وتوصياتها.