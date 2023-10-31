ما أسماء من سبق ترشيحهم من الباحثين الكويتيين أو العاملين في الكويت لنيل جائزة الشيخ صباح من وزارة الصحة أو أي من الجهات المختصة الأخرى؟



وجه النائب سعود العصفور سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:



منذ إقرار القانون رقم 8 لسنه 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء والهادف إلى منع احتكار الأراضي الفضاء في الأراضي المخصصة للسكن الخاص، كانت هناك محاولات متعددة للتهرب من الالتزام بهذا القانون وتبعاته المالية والقانونية، ومن هذه الطرق هو انتقال ملكية الأراضي عن طريق الهبة العقارية من مالك إلى آخر أكثر من مرة قبل انتهاء المدد القانونية لفرض الرسوم المنصوص عليها في القانون المشار إليه.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



عدد العقارات التي تم منحها عن طريق الهبة العقارية أكثر من مرة على ذات العقار



منذ بدء العمل بقانون 8 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه على النحو التالي:



(عدد مرات الهبة - عدد العقارات)



كما وجه سؤالا الى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



تأسست في عام 2003 (جائزة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة) بموجب قرار رئاسي صادر من مجلس الوزراء في حينه الذي يقضي منح منظمة الصحة العالمية مبلغ مليون دولار لاستخدامها في الانفاق على الجائزة بشكل سنوي، وحيث إن وزارة الصحة هي المشرف على الجائزة من حكومة الكويت والكويت هي الممول الرئيسي لهذه الجائزة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل قامت الكويت بدعم الجائزة بأية مبالغ إضافية منذ تأسيسها بخلاف المبلغ المعتمد عند تأسيس الجائزة؟



2 - أسماء من سبق ترشيحهم من الباحثين الكويتيين أو العاملين في الكويت لنيل الجائزة من وزارة الصحة أو أي من الجهات المختصة الأخرى في الكويت.



3 - أسماء من جرى اختيارهم لتمثيل (المؤسس) في لجنة اختيار الفائزين وفق المادة السادسة من النظام الأساسي للجائزة منذ تأسيسها حتى تاريخه.