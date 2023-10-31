هل انتهت الوزارة من إجراءات الترسية والطرح لمناقصة إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة؟



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤلا الى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



عطفا على مذكرة وزارة الأشغال العامة في 31/8/2023 بشأن الرد على سؤال عضو مجلس الأمة بدر سيار الشمري بشأن طرح المناقصة الخاصة بالصرف الصحي لمدينة المطلاع السكنية، ولاحتواء المذكرة على العديد من المعلومات التي تتطلب استيضاحا من المعنيين في الوزارة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بينت المذكرة أن وزارة الأشغال العامة تحصلت على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على طرح المناقصة رقم «هـ ص/ 208» بشأن مشروع محطة تنقية جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها في 6/11/2018، لذا يرجى بيان التالي:



٭ تاريخ مخاطبة وزارة الأشغال العامة لإدارة الفتوى والتشريع للحصول على الموافقة اللازمة.



٭ سبب عدم مبادرة الوزارة بمخاطبة الجهة في تاريخ مسبق لتفادي أي تأخير قد يحدث من الجهات الأخرى.



٭ لماذا لم تبدأ الوزارة الأعمال التحضيرية للمناقصة في عامي 2016 و2017 عند بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مدينة المطلاع؟



2 ـ بينت المذكرة أن وزارة الأشغال العامة تحصلت على موافقة وزارة المالية على طرح المناقصة رقم «هـ ص/ 208» بشأن مشروع محطة تنقية جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها في 6/11/2018، لذا يرجى بيان التالي:



٭ ما تاريخ مخاطبة وزارة الأشغال العامة لوزارة المالية للحصول على الموافقة اللازمة؟



٭ ما سبب عدم مبادرة الوزارة بمخاطبة الجهة في تاريخ مسبق لتفادي أي تأخير قد يحدث من الجهات الأخرى؟



٭ لماذا لم تبدأ الوزارة الأعمال التحضيرية للمناقصة في عامي 2016 و2017 عند بدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية في مدينة المطلاع؟



3 ـ بينت المذكرة أن وزارة الأشغال العامة خاطبت بتاريخ 5/9/2019 الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبتاريخ 30/8/2020 طرح الجهاز المركزي للمناقصات العامة المناقصة، ويتبين مما سبق وجود فترة زمنية طويلة تمتد لتسعة أشهر ما بين مخاطبة الجهاز وطرح المناقصة، لذا يرجى بيان الفترة الزمنية الطويلة بين التاريخين.



4 ـ بينت المذكرة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أعاد طرح المناقصة في 28/1/2023 بسبب وجود شركتين فقط منافستين على المناقصة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:



٭ أسماء الشركات التي تبقت في حينها.



٭ صورة ضوئية من قرار الجهاز لإعادة طرح المناقصة.



5 ـ بينت المذكرة أنه في 25/1/2023 وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على نتائج تقرير الدراسة الفنية والترسية وتبين وجود فترة زمنية طويلة تمتد لسنتين ما بين إعادة طرح المناقصة والموافقة على التقرير، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:



٭ ما المقصود بتقرير الدراسة الفنية المشار إليه في المذكرة؟



٭ لماذا استغرقت الموافقة على التقرير أكثر من سنتين مع العلم أن المناقصة ليست جديدة وقد سبق طرحها؟



٭ صورة ضوئية من التقرير المشار إليه وصورة ضوئية من موافقة الجهاز عليه.



6 ـ بينت المذكرة أنه في 30/7/2023 تم دعوة الشركات التي قبلت عروضها الفنية لتقديم عطاءاتها المالية، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:



٭ صورة ضوئية من الدعوة المشار إليها.



٭ ما السبب من استغراق هذا الأمر لأكثر من ستة أشهر؟



٭ هل أقفل باب تقديم العطاءات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان الشركات التي قبلت عطاءاتها، وإن كانت الإجابة بالنفي ما التاريخ المحدد للإقفال؟



7 ـ ما التاريخ المتوقع لترسية مناقصة مشروع محطة تنقية جنوب المطلاع والأعمال المكملة له، وما التاريخ المتوقع لتوقيع العقود؟



8 ـ بينت المذكرة أنه كحل مؤقت ـ ركبت وحدة معالجة متنقلة بالموقع الجنوبي بمدينة المطلاع السكنية كدعم لوجستي على العقد رقم «هـ ص/ ص/ 217» بشأن إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة: فما الشركة التي تم ترسية العقد عليها؟



9 ـ بينت المذكرة أنه كحل مؤقت - جاري استكمال طرح المناقصة تركيب رقم «هـ ص/ ص/ 231» بشأن إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة فهل انتهت الوزارة من إجراءات الترسية والطرح؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان الشركة التي تم الترسية عليها.