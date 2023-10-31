تزويدي بخطة هيئة الشباب لإنشاء مركز في منطقة المسايل وهل تم تخصيص أرض لإنشاء المركز وما أسباب عدم البدء بتنفيذه؟ وهل تمت مخاطبة الجهات المختصة لتوفير أرض لإنشائه؟

نطلب رؤية «الأشغال العامة» لإصلاح الشوارع الرئيسة والداخلية في منطقة المنقف وما آخر أعمال الصيانة لشوارع المنطقة وما تاريخها وما الشركة المنفذة لهذه الأعمال؟

كم تبلغ نسبة إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير وما الموعد المحدد لبدء تشغيل الميناء وما سعة الميناء وما التكلفة الإجمالية وما تاريخ الإنجاز التعاقدي وما نسبة التأخير وأسبابه؟



وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا الى وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد وقيمة الغرامات التي طبقت بسبب عدم تنفيذ التزامات أو التأخير في تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارتي الاعلام والأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لكم على المقاول المنفذ لها؟ مع ذكر المشروع والمدة الزمنية الفعلية له ومدة التأخير التي تم تطبيق الغرامات بشأنها وقيمتها المالية وعدد الأوامر التغييرية عليه وأسبابها وذلك لكل مشروع على حدة.



2 - هل يوجد شركات لم تطبق عليها الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب عدم تطبيق الغرامات أو تأجيلها والسند القانوني لذلك.



3 - عدد الغرامات أو الرسوم المستحقة للوزارتين في ذمة الغير وقيمتها المالية كل على حدة منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأسباب عدم تحصيلها.



كما وجه سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بو قماز جاء كما يلي:



تعاني شوارع منطقة المنقف من ضعف في البنية التحتية والطرق الرئيسة والداخلية التي تحتاج إلى ترميم وسفلته، وذلك بسبب عدم التوازن في الشوارع والعديد من الحفريات ومخلفات أعمال الصيانة وطرق رملية هذا بخلاف مشكلة تطاير الحصى، ومع زيادة الكثافة السكانية في المنطقة وما يترافق معها من زيادة في حجم الحركة المرورية وبالتالي حاجتها للصيانة الدورية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما خطة وزارة الأشغال العامة لإصلاح الشوارع الرئيسة والداخلية في منطقة المنقف؟



2 - ما آخر أعمال الصيانة لشوارع المنطقة؟ وما تاريخها؟ وما الشركة المنفذة لهذه الأعمال؟ مع ذكر الشوارع التي عمل لها الصيانة.



3 - هل يوجد عقد لصيانة الشوارع بصفة دورية للمنطقة؟



4 - ما خطتكم لزيادة عدد المداخل والمخارج للمنطقة؟



ووجه الحويلة سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



كلف مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بمتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في يوم الاثنين 17-7-2023 وحيث يعد مشروع ميناء مبارك الكبير أحد أهم وأكبر مشاريع التنمية في الكويت.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما نسبة إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الموعد المحدد لبدء تشغيل الميناء؟ وما سعة الميناء؟ وما التكلفة الإجمالية للمشروع؟



2 - ما تاريخ الإنجاز التعاقدي للمشروع؟ وما نسبة التأخير وأسبابها؟



3 - هل تم وقف العمل في المشروع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب ذلك؟ (4) ما عدد الأوامر التغييرية التي أجريت على المشروع والقيمة المالية لها؟ وما أسباب ذلك؟



4 - هل تم تطبيق غرامات التأخير نتيجة التقصير في تنفيذ أعمال المشروع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك والقيمة المالية لهذه الغرامات.



وسأل النائب د.محمد الحويلة وزير الصحة د.احمد العوضي جاء كما يلي:



يعاني أهالي منطقة المنقف من إغلاق مستوصف المنطقة في أوقات مبكرة وأيام العطل والإجازات الرسمية، ويتم تحويل الأهالي إلى المراكز التي تعمل على مدار (24) ساعة والمستشفيات، مما يزيد من معاناتهم وخاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد العبء على المراكز والمستشفيات الأخرى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



لماذا لا يتم فتح مستوصف منطقة المنقف طوال أيام الأسبوع وعلى مدار (24) ساعة وعدم إغلاقه؟



ووجه الحويلة سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



نظرا لما تؤديه مراكز الشباب من دور بارز في تشجيع الشباب على الرياضة فالرياضة تعتبر من أهم القطاعات التي يتحتم على الدولة الاهتمام بها ورعايتها كإحدى الوسائل الأساسية لحماية الشباب ولها دور فعال في إعداد الشباب إعدادا سليما من جميع النواحي، وتنظيم وقت الفراغ لدى الشباب واستثماره استثمارا فعالا ومنتجا، والنأي بهم عن الآفات الاجتماعية الضارة.



ونظرا لعدم وجود مركز شباب في منطقة المسايل، ومن منطلق الاهتمام بالشباب والنشء.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما خطة الهيئة العامة للشباب لإنشاء مركز شباب في منطقة المسايل؟ وهل تم تخصيص أرض للهيئة لإنشاء المركز؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما أسباب عدم البدء بتنفيذ المركز؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل تمت مخاطبة الجهات المختصة لتوفير أرض لإنشاء المركز؟



ووجه الحويلة سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر صورا لمواد تموينية مدعومة



تباع في بعض الدول وكذلك داخل الكويت في بعض الأسواق المحلية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما إجراءات وزارة التجارة والصناعة لوقف تهريب المواد التموينية المدعومة إلى خارج البلاد؟ وهل يوجد تنسيق بين الوزارة والإدارة العامة للجمارك وأي جهة أخرى في هذا الشأن؟



2 - ما حجم الكميات المضبوطة منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الإجراءات التي اتخذت في شأنها؟ وهل أحيل الأشخاص إلى جهات التحقيق؟



3 - ما العقوبات التي تتخذ تجاه الأسواق المحلية التي تبيع المواد التموينية المدعومة؟



4 - هل ضبطت عمليات تلاعب في صرف المواد التموينية المدعومة في أنظمة وسجلات مراكز صرف المواد التموينية المدعومة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما عدد هذه الحالات؟ وما الإجراءات التي اتخذت في شأنها؟