وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع جاء كما يلي: نظرا لتغير النظام التعليمي أثناء جائحة كورونا، وتحول التعليم من نظام الحضوري إلى نظام عن بعد «أونلاين» مما آل إلى كثرة استخدام أجهزة الكمبيوتر من المعلمين. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما سبب عدم صرف بدل شاشة للمعلمين الذين عملوا خلال جائحة كورونا عبر تطبيق (تيمز)؟



(2) هل لدى الوزارة توجه بصرف بدل الشاشة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات المتبعة وآلية الصرف وطريقة تحديد المستحقين للبدل.



(3) هل صرفت الوزارة بدل شاشة لمعلمي مادة الحاسوب لجميع المراحل الدراسية؟