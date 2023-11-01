يعقوب العوضي



أسفرت نتائج الجولة الأخيرة من بطولة اتحاد الطائرة عن فوز القادسية على الساحل 3-0 ليرفع الأصفر رصيده إلى 21 نقطة احتل بها المركز الثالث، وبقي الخاسر على رصيده السابق نقطتين، بينما فاز الكويت على التضامن بنفس النتيجة رافعا رصيده إلى 21 نقطة أيضا احتل بها المركز الثاني فيما بقي رصيد الخاسر على نقطة واحدة، كما حسم كاظمة مواجهته مع العربي بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة رفعت رصيد «الأخضر» إلى 13 نقطة، وفاز أيضا اليرموك على الشباب بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى 7 نقاط، وبذلك انتهت منافسات الدور التمهيدي بتأهل برقان والقادسية والكويت وكاظمة إلى المربع الذهبي الذي سيقام الخميس المقبل، حيث يلتقي القادسية مع الكويت في الـ 5:00 مساء على صالة الاتحاد في مقره في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيما يتواجه برقان المتصدر بـ 21 نقطة مع كاظمة الرابع في الـ 7:00 مساء على الصالة نفسها.