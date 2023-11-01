قال الاختصاصي في أمراض الذكورة وصحة الرجل د.دليم الهاجري إن الكويت أمست محط أنظار واهتمام على صعيد جراحات المسالك نظرا لما تزخر به من خبرات وتجارب واسعة في هذا المجال.



جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في أعمال المؤتمر المصري الدولي الـ 57 لجراحات المسالك البولية المنعقد بالقاهرة.



وأضاف د.الهاجري ان الكويت تتبوأ مكانة علمية وطبية رفيعة المستوى في المنطقة العربية في مجال العمليات الجراحية وعلاج المسالك، مؤكدا انها باتت وجهة طبية وعلمية لجميع الأطباء في هذا المجال.



وذكر ان الدعوة للمشاركة في المؤتمر الـ 57 جاءت لعرض الخبرة والتجربة الكويتية في مجال جراحات العقم والذكورة وذلك بناء على طلب من اللجنة العليا واللجنة العلمية للمؤتمر.



ولفت إلى مشاركة أكثر من 20 خبيرا عالميا يمثلون أهم المراكز الطبية العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ودول أخرى إلى جانب الكويت في هذا المؤتمر وذلك لعرض تجاربهم وخبراتهم في هذا التخصص.



وأوضح أنه ألقى أمام المشاركين بالمؤتمر الذي يستمر أربعة أيام محاضرة عن دور «الجراحات الميكروسكوبية في معالجة مرضى عقم الرجال والطرق الحديثة المرتبطة بها».



وأعرب الهاجري عن تقديره للدعم والاهتمام غير المحدود من وزارة الصحة وقياداتها، لاسيما في مجال جراحة المسالك البولية، مؤكدا حرصه على العمل مع زملائه من أجل رفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية في الكويت.



وكشف د.الهاجري عن ان الكويت ستستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي العربي الـ 20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي الـ 16 في جراحة المسالك البولية، متوقعا مشاركة واسعة من الاطباء المتخصصين في هذا المجال من الوطن العربي والعديد من دول العالم.



ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 900 طبيب مصري، أكثر من 100 بحث علمي وطبي في مجال جراحات المسالك تم تقديمها للمؤتمر للوقوف على كل ما هو جديد في هذا التخصص الطبي.