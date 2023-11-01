بورزق لـ «الأنباء»: «استمارات الموافقة» تضاهي النسخ العالمية لجراحة التجميل وتناسب مجتمعنا

الزامل لـ «الأنباء»: الاستمارات الجديدة ستوفر معلومات دقيقة مفصلة وشفافة للمرضى

الطراح لـ «الأنباء»: شهادة على التزام المجتمع الطبي بزيادة الرعاية وضمان سلامة المرضى

الطوالة لـ «الأنباء»: ستعزز سلامة المرضى وتزيد مستويات الشفافية والأمان بجراحات التجميل



عبدالكريم العبدالله



اعتمدت رابطة أطباء جراحة التجميل الكويتية توحيد استمارات الموافقة المستنيرة لإجراء العمليات الجراحية والإجراءات التجميلية لتعزيز سلامة المرضى في العمليات التجميلية بعد عرضها على جهاز المسؤولية الطبية وموافقة الجمعية الطبية الكويتية.



وقال رئيس رابطة أطباء جراحي التجميل الكويتية د.هشام بورزق إن استمارات الموافقة المستنيرة التي تم توحيدها لإجراء العمليات الجراحية والتجميلية تضاهي النسخ العالمية لجراحة التجميل وقد تم تنقيحها بما يتماثل مع مجتمعنا الحاضر.



وبين د.بورزق ان هذه الاستمارات ستساهم بشكل كبير في جعل المرضى فهم المزيد عن الجراحة والمخاطر المرتبطة بها، ومخاطرها ومأمونيتها. بدورها، قالت نائب رئيس رابطة جراحي التجميل الكويتية، د.صابرين الزامل ان الموافقة المستنيرة الجديدة التي تمت صياغتها من قبل الرابطة ستوفر معلومات دقيقة مفصلة وشفافة للمرضى وتساعد في توجيههم لاتخاذ قرار مستنير بشأن إجراء الجراحة، أو الإجراء الجمالي لضمان أن يكونوا على دراية تامة بالنتائج الحقيقية المتوقعة وكذلك المخاطر.



من جانبه، قال الأمين العام لرابطة جراحي التجميل الكويتية د.خالد الطراح إن هذه الإقرارات التي تم صياغتها من الرابطة هي الأولى من نوعها وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية الطبية الكويتية لتوحيدها لإجراء العمليات الجراحية والتجميلية، مبينا أن هذه الخطوة تشهد على التزام المجتمع الطبي برفع مستوى الرعاية وضمان سلامة المرضى.



من ناحيته، رحب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة بخطوة الرابطة الكويتية لجراحي التجميل في صياغة وتوحيد استمارات الإقرارات المستنيرة، مؤكدا أهمية ضمان سلامة المرضى في جميع الأوقات.



ولفت إلى أن هذه الإقرارات ستعزز سلامة المرضى وتضع مستويات عالية من الشفافية والأمان في عمليات جراحة التجميل، كما تعتبر خطوة مهمة نحو تحسين معايير الرعاية الصحية في الكويت.



وتعتبر هذه الاستمارات هي الأولى من نوعها في الكويت وقد تم عرضها على جهاز المسؤولية الطبية، كما وافقت عليها الجمعية الطبية الكويتية، وهي خطوة تعكس التزام الجمعية برفع مستوى الرعاية والسلامة لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى الباحثين عن تحسين مظهرهم بأمان.