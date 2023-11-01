

علاء مجيد



حققت البنوك الكويتية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نموا قويا في صافي الأرباح لتصل إلى 1.22 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي وبنمو بنسبة 46.68% مقارنة بـ 823.49 مليون دينار التي حققتها البنوك الـ 10 بنهاية الفترة ذاتها من 2022.



وكشفت أغلب البنوك في إفصاحاتها عن أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل أساسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي، وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية، كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط.



إذ عكست النتائج المالية القوية صلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة.



قفزة تقليدية



واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة على 52.84% من أرباح القطاع بقيمة 646.83 مليون دينار فيما استحوذت البنوك الاسلامية على 47.16% من ارباح البنوك بـ 577.20 مليون دينار.



وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) اكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ 461.53 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي وبنسبة نمو سنوية بلغت 124.3% مقارنة بـ 205.77 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، تلاه بنك الكويت الوطني بـ 431.1 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2% مقارنة بـ 374.23 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022.



وحل ثالثا البنك التجاري بـ 99.13 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 139% على أساس سنوي، وجاء رابعا بنك بوبيان بـ 61.1 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 26%، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة ارباح بلغت 53.83 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 17.7%.



وحل في المرتبة السادسة البنك الأهلي المتحد بقيمة أرباح بلغت 33.44 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.1%، بينما جاء البنك الأهلي في الترتيب السابع بأرباح بلغت قيمتها 32.64 مليون دينار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 19%، تلاه في المرتبة الثامنة بنك برقان بأرباح بلغت قيمتها 30.12 مليون دينار، كما جاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 14.32 مليون دينار، يليه بنك KIB الذي حقق نموا في الأرباح خلال الأشهر الـ 9 الأولى بنسبة 72.3% ليسجل 6.80 ملايين دينار بنهاية سبتمبر الماضي.



الإيرادات التشغيلية



وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 بنسبة 25.78% لتصل الى 2.908 مليار دينار مقارنة بـ 2.311 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2022.



وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك الاكثر تحقيقا للايردات التشغيلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى بقيمة 1.115 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 863.75 مليون دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 194.63 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم ايرادات تشغيلية بلغت 163.20 مليون دينار، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 140.12 مليون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم ايرادات تشغيلية بلغ 136.8 مليون دينار تلاه سابعا البنك التجاري بقيمة ايرادات تشغيلية بلغت 126.38 مليون دينار، تلاه ثامنا بنك الاهلي المتحد بحجم ايرادات تشغيلية بلغ قيمتها 65.41 مليون دينار وحل في المرتبة التاسعة بنك KIB بحجم ايرادات بلغ 52.45 مليون دينار، وجاء في المركز العاشر بنك وربة بايرادات تشغيلية بلغ 49.66 مليون دينار.



مركز مالي قوي



بلغ اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 119.19 مليار دينار بنسبة نمو 17.19% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 101.71 مليار دينار.



وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 37.06 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 63.5% مقارنة بـ 22.66 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.835 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6.1% مقارنة بـ 34.70 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغ 8.2 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6%، وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان باجمالي أصول بلغ 6.99 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 1%، وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.71 مليارات دينار وبتراجع سنوي بلغت نسبته 1.2%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.26 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 4%، وتلاه سابعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.80 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 15.3%، وجاء في المرتبة الثامنة الأهلي المتحد بقيمة موجودات بلغت 4.56 مليارات دينار، وفي الترتيب التاسع جاء البنك التجاري بقيمة موجودات بلغت 4.09 مليارات دينار وفي المرتبة العاشرة جاء KIB بقيمة أصول بلغت 3.4 مليارات دينار.