

شاركت وزارة النفط في الاجتماع السادس للجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون، وكذلك اجتماع الفريق المختص بتحديث الاستراتيجية الإعلامية لدول مجلس التعاون، وذلك في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 1 نوفمبر 2023، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إبراز مكانة الكويت الدولية من خلال المشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان الاجتماع حضره ممثلو الكويت وهم مديرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، ومراقب المنظمات والعلاقات الدولية عمر الوسمي.



وذكرت أن الاجتماع ناقش كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي من بينها التوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس، واستعراض مقترحات الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي، والموافقة على استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي المحدثة.



وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح ان لجنة المختصين بالإعلام البترولي عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة وتحديد الاستراتيجية النفطية لدول الخليج وتحديد طبيعة الاستراتيجية المحدثة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والمدة الزمنية المقررة لتنفيذها، مبينة أن الاستراتيجية كانت مقترحة من قبل الكويت وتمت الموافقة عليها وتكليف لجنة من خبراء الإعلام البترولي في دول الخليج للتباحث ووضع الملامح الرئيسية لهذه الاستراتيجية.



وذكرت أن استراتيجية الإعلام البترولي المحدثة لدول الخليج ركزت على تعزيز الثقافة البترولية داخل دول المجلس وتوثيق التعاون بين أجهزة الإعلام البترولي التابعة لوزارات البترول والشركات الوطنية في دول المجلس مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وإبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبترول، والتعاون مع المنظمات البترولية العالمية في مجال الإعلام البترولي.



وأشارت وزارة النفط إلى أن الاجتماع استعرض محضر الاجتماع الخامس للجنة البترول والغاز واستعرض ما تم الاتفاق عليه من قبل الفريق المصغر لمناقشة تحديث استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون.



ومن بين بنود جدول الاعمال تمت مناقشة التحضير لملتقى الإعلام البترولي الخامس، ومشاركة الأمانة العامة بجناح خاص بها في مؤتمر الأطراف (COP 28) المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.



وذكرت أن مشاركة وزارة النفط في الاجتماع السادس للجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون كان فاعلا ومحوريا، حيث تم تقديم مقترحات الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي، واستراتيجية الإعلام البترولي لدول المجلس المحدثة والتي تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.



وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والتي تتضمن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك.