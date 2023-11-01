رئيس المجلس: «التنسيقية» تقارب وجهات النظر النيابية - الحكومية للتوافق على أولويات معيشية وسياسية وتنموية

رئيس الوزراء: الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية وتحقيق الاستدامة المالية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي







المطر رئيساً لـ «البيئة» وفهاد مقرراً.. والساير رئيساً لـ «التشريعية» والكندري مقرراً



زكت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي النائب د.حمد المطر رئيسا والنائب عبدالله فهاد مقررا وعضوية حمدان العازمي وفايز الجمهور ود.بدر الملا، فيما زكت اللجنة التشريعية والقانونية النائب مهند الساير رئيسا، والنائب د.عبدالكريم الكندري مقررا.



25 لجنة دائمة ومؤقتة



شهدت جلسة افتتاح دور الانعقاد تشكيل 25 لجنة دائمة ومؤقتة بواقع 12 لجنة دائمة و13 لجنة مؤقتة. وجاء تشكيل جميع اللجان بالتزكية فيما عدا لجنتي التعليم والثقافة والإرشاد والشؤون الصحية والاجتماعية اللتين جاء تشكيلهما بالانتخاب.



نشمي المجلس



بذل النائب بدر نشمي مجهودا واضحا خلال سير جلسة أمس من خلال إدارة عملية التنسيق فيما بين النواب لعضوية اللجان ومنصبي أمين السر والمراقب. واستطاع «نشمي المجلس»، كما أطلق عليه بعض زملائه النواب، جعل عملية اختيار أعضاء اللجان تسير بسلاسة باستثناء لجنتين فقط كانتا بالانتخاب. وكان النائب بدر نشمي يجري عملية المشاورات قبل الجلسة الافتتاحية لجهة تقريب وجهات النظر بين النواب وتوزيع العضوية على اللجان.