عادت الدوريات الروسية من جديد إلى الجنوب السوري بعد غياب استمر لأكثر من عام، إذ تجولت جنوبي القنيطرة بين بلدة المعلقة وغدير البستان بالقرب من سرية «الصفرة» التابعة لـ«اللواء 90» التابعة للنظام جنوبي المحافظة.



وأفاد موقع «عنب بلدي»، بأن دورية روسية خرجت أمس الأول، بجولة على مقربة من الحدود مع الأراضي المحتلة، وأجرى عناصرها جولة داخل سرية «الصفرة».



وغابت الدوريات الروسية عن المنطقة بشكل فاعل منذ أكثر من عام، إذ أخلت الشرطة العسكرية الروسية نقطة «التلول الحمر» شمالي المحافظة منتصف 2021، ولم تعد للمنطقة منذ ذلك الحين قبل ان تعود أمس الأول وتقوم بجولتين في المنطقة نفسها.



وأفاد الموقع بأن الآليات العسكرية الروسية شوهدت للمرة الأخيرة مذ نحو ستة أشهر بمدينة «البعث» في مركز محافظة القنيطرة، وخان أرنبة شمالي المحافظة.



وتشهد المحافظة تحركات عسكرية خلال فترة الليل من قبل ميليشيات يرجح تبعيتها لإيران و«حزب الله» اللبناني، منذ اطلاق اسرائيل حربها على قطاع غزة ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي باغتتها بها حركة حماس، حيث استهدف مجهولون انطلاقا من المنطقة نفسها مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل، ردت إسرائيل عليها بقصف مواقع لقوات سورية، بحسب ما أعلنت رسميا.



وتكررت عمليات الاستهداف الإسرائيلي للجنوب السوري في محافظتي درعا والقنيطرة، ردا على مصادر إطلاق نار خلال فترات زمنية غير منتظمة.