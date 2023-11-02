عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 318 قسيمه بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 15/10/2002 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس والأحد 5 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6 الجاري واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 8 نوفمبر.



واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



وأشارت الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 6/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي الأسماء :

0001 خالد عبدالله سالم الوليد

0002 خديجه جاسم عبدالله العصفور

0003 سلطان سعدون دعيج الركيبى

0004 حمد صالح حسين صالح

0005 ضيدان دغيم شافى علوش

0006 مشاري محمد سعد الجناع

0007 محمد سلمان سعيدان الجميلي

0008 فيصل راشد محمد العازمي

0009 بدر خالد سويد عباس

0010 فايز مبارك سعد العازمي

0011 مطلق محمد مطلق العازمى

0012 نصرالله بدر ابراهيم النصرالله

0013 خالد مشعان حمد حمود المشعان

0014 جابر كريدي فهد السبيعي

0015 علي محمد هجاج داهوم

0016 سلمان على مجبل ادويهيس

0017 فاضل حمزه عباس البلوشى

0018 علي لهاوه مرتع العازمي

0019 احمد عبدالرحمن احمد السعد المنيفي

0020 يوسف منشر عيد العصيمي

0021 محمد سعد محمد الشريف

0022 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0023 عادل سعد درنكس العازمى

0024 عبدالله نجم عبدالحسين على

0025 طلال احمد حسين الهولى

0026 مشارى عبدالسلام محمد العوضى

0027 محمد مجيبل ليلى العنزى

0028 محمد حمود ضويحي السعيدي

0029 عبدالرزاق فلاح فارس البصمان

0030 محمد عيسى عبداللطيف المسلم

0031 احمد عبيدان مرثع حمدان الصواغ

0032 طلال عايش مفلح العازمى

0033 حمد حمود محمد لعليثه

0034 مسلط محمد عبيد العتيبى

0035 محمد ناهى حسين هزاع

0036 راشد نومان مريزيق سيف العازمي

0037 سالم محمد فلاح العجمي

0038 عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم المسيطير

0039 بدر عبدالهادى كلاب العازمى

0040 راشد محمد هرماس العازمى

0041 ناصر رجعان جديع العازمي

0042 مطلق مضحى سلمان الهبيده

0043 سعد فلاح سعد الرشيدى

0044 طلال سعود غالى زويد

0045 فهد حسين فهد العجمى

0046 فرحان نومان حويل العازمي

0047 نايف ثنيان جاسم العثمان

0048 نايف مسيهيج مفرج الدلمانى

0049 مشعل مسلم فهد المويزري

0050 احمد ايوب يوسف مال الله

0051 محمد فالح مجبل الزويد

0052 مساعد عبدالله عبدالهادى الجويسرى

0053 مشعل مطلق سعد العازمى

0054 عدنان صقر عبدالكريم الصقر

0055 حمود سعود مسعد القهيدي المطيري

0056 محمد يعقوب محمد الحاتم

0057 فارس فرزان فارس القحطاني

0058 سامى راشد محمد العازمى

0059 بدر سالم براك الصواغ

0060 سيف محمد سيف البذالى

0061 فهد حمود فليح العازمى

0062 عادل طلق سعد العازمي

0063 احمد ناجح شويرب العجمى

0064 خالد فارس محبوب الرشيدي

0065 وليد سعود هويل العضيله

0066 مرزوق براك مرزوق الصعفاك العازمي

0067 عبدالله مصبح سعد العازمى

0068 فراس محمد شيخان الفارسى

0069 صلاح خالد مرزوق العازمي

0070 محمد سعد براك العازمى

0071 يوسف جواد ابو القاسم عبدالرسول

0072 فيصل راشد محمد حبروت

0073 سليم نواف سليم سرور

0074 فيصل حميد صحن العازمي

0075 بدر عبدالله سعيد العازمي

0076 ثامر عوض راشد االمهيميل

0077 فهد محمد حباب الرشيدي

0078 فيصل سعد ثامر العازمي

0079 احمد مسحل مسفر دغيليب

0080 عبدالرحمن سالم سليم المقيحط

0081 مبارك خلف ناصر العازمى

0082 مبارك محمد مبارك الجريب

0083 عامر حمد ناصر الصويان

0084 مشعل مفرح على الشمري

0085 مشعل شريده جمعان اشحيتاوي

0086 مجبل مطير مجبل الرشيدى

0087 فواز عبيد زويد المطيرى

0088 سلمان سالم مطلق المطيرى

0089 باسل نهار حمد المكراد

0090 فايز فالح مناور العازمي

0091 ناصر محمد مانع العجمى

0092 عادل سعد خشمان العازمي

0093 فواز عيد غايب الرشيدي

0094 محمد مبارك حفيض العجمي

0095 وليد خالد فالح سعود

0096 عادل جمعان حمد المرزوق

0097 على مبارك فارس المعصب

0098 محمد مانع حسن العجمى

0099 جابر رشيد ناصر العازمى

0100 عمار صالح حسن الوزان

0101 محمد ضحوى خلف المطيري

0102 فيصل سعد عواد العازمى

0103 يوسف دخيل فلاح الرشيدى

0104 بدر خلف فضل المطيرى

0105 غازي مطلق عايد المطيري

0106 عبدالمحسن بركه سندي الرشيدي

0107 انور راشد بليق العازمى

0108 نواف سعود علي العنزي

0109 اسامه محمد كليش البريكي

0110 احمد جهران محمد العازمي

0111 بندر ابراهيم فهد العتيبي

0112 محمد مبارك ناصر عريم مبارك

0113 علي خالد فالح سعود

0114 مشعل سيف محمد العتيبى

0115 على ذعار فهيد فهاد

0116 حسين مطلق عايد المطيرى

0117 حسن سعود عبيد شلوان العجمى

0118 حمد مداد سمرى العازمى

0119 طلال عامر سالم العميره

0120 فارس محمد شلهوب المطيري

0121 غازى سليمان عبدالله المطيرى

0122 محمد جواد عبدالوهاب العوض

0123 طلال عبدالهادى محمد الجبعه

0124 محمد سعود رجعان العازمي

0125 سعود عبدالمانع فهد العجمى

0126 عبدالحكيم فهاد محمد الضفيري

0127 فيصل طلق علي العازمي

0128 فهد عبدالرحمن احمد الكندرى

0129 مشعل محمد مضحي الرشيدي

0130 عبدالله قبلان علي شلهوب

0131 محمود محمد رجا الرشيدى

0132 مشعل مفلح دخيل العازمي

0133 عادل مجبل مطلق العازمي

0134 فواز رشود سعيد الجسار

0135 عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي

0136 بدر خالد عواض القصاص

0137 حزام راشد خصيوى العتيبى

0138 رشيد فلاح سرور المويزري

0139 مشعل طلق فلاح العازمي

0140 ناصر خلف رفاعي العازمي

0141 محمد محسن بطي العجمي

0142 فهد شبيب محمد المرجي

0143 فيصل خميس كليب العازمي

0144 وسام ناصر فهد وسام العازمي

0145 بدر فهد كرموط الطشه

0146 فلاح سالم سليمان المطيرى

0147 احمد حسين عبدالله تقي

0148 نواف سعد سيف العازمى

0149 على خليفه اجليغم العازمي

0150 منادي فهد فلاح الراجحي

0151 ناصر عالي شالح المطيري

0152 فيصل مهنا فيصل العتيبي

0153 جابر محمد سعود ريحان

0154 سالم على سالم المزين

0155 سعد زيد صالح العازمي

0156 مضحي مفرح مبارك العجمي

0157 انور خليفه عبدالله الهران

0158 فهد فالح مفلح العازمى

0159 نواف خميس كليب العازمي

0160 خالد وليد فهد العبدالجادر

0161 فدعوس فهد فدعوس العجمى

0162 احمد مصطفي عبد علي الجدي

0163 يوسف شعار المطيري

0164 جابر حجاب شلاش العنزي

0165 باسل ماشع مطلق المطيري

0166 فهد علي حسين العبدالمحسن

0167 منصور محمد سالم محسن العجمى

0168 عمران عبدالله على الحداد

0169 سعد مطر ذعار مشرف

0170 سعود علي شبيب السهلي

0171 محمد سعد زنيفر العازمي

0172 محمد عياد بليهيد سفر العازمي

0173 مبارك سالم سند بين الدمام

0174 عمر محمد مصلح المطيري

0175 براك مبارك صياح العتيبي

0176 عبدالعزيز عبدالله خالد الديحاني

0177 احمد سعد فرج العازمي

0178 علي محمد علي الحمود الريامي

0179 ناصر عويد عواد الزامل

0180 خالد مطلق فرحان العازمي

0181 نواف رجعان سعد الجويسرى

0182 سالم سعود عبيد العازمي

0183 احمد حمود غنيم الصويلح

0184 سعد فهد فهاد العازمى

0185 سعد دغيم سلمان المطيري

0186 نادر مرزوق مرضى العازمي

0187 فهد فلاح سعد العازمى

0188 صلاح مساعد فلاح العازمى

0189 يوسف مزعل عبدالله العتيبي

0190 نواف بدر نايف المطيري

0191 عبدالله حميد عبدالله العلى

0192 احمد عبيد مبارك العازمى

0193 عيد سعود علي عيد العازمي

0194 سعد مفلح سعد العازمي

0195 عيسى حامد مضحى الرشيدي

0196 جمال على عيد عترش

0197 سعد سعود عبدالهادى النجدى

0198 فيصل منصور عبدالله الدوسرى

0199 احمد مطلق حزام نهار

0200 مبارك زيد مبارك العرو المطيرى

0201 ابراهيم على محمود الخليل

0202 نايف سعد نافل العازمي

0203 سعيد عوض صنت المطيرى

0204 عبدالعزيز حمود مرزوق هداب

0205 عادل جواد حمد الشمرى

0206 زامل عبدالله راشد الفجى

0207 عبدالرحمن نافل ظاهر العازمى

0208 محمد عبدالله جزاع العتيبي

0209 عبدالله سعد ندا الجالي

0210 خالد عنيزان ناصر العجمي

0211 عامر عوض عامر العتيبي

0212 سعد مبارك عامر العازمى

0213 ناصر بدر عايض العازمى

0214 عبدالرحيم عايش مرزوق الجويسري

0215 عادل حمود مطلق العازمى

0216 منصور خالد سعد سعود الربعي

0217 سعد حمد محمد العازمي

0218 فيصل سيد محمد حميد القلاف

0219 مساعد فلاح سعد غريب

0220 سعد مرزوق سعد غريب

0221 صلاح سعود سالم العازمى

0222 فيصل مساعد محمد غريب

0223 مشعل مطلق عبدالله المطيرى

0224 عبدالرحمن محمد عواد العنزى

0225 مسفر فهد سالم الحيان

0226 عبدالمحسن بجاد هادى العتيبي

0227 حسن جمال عيسى بلوشى

0228 مشارى على عيد عترش

0229 فيصل مسعود دمشق العجمى

0230 محمد سعد راضى العازمى

0231 بركه على بركه الجسار

0232 مرزوق براك مرزوق مبارك

0233 احمد مصبح سعد العازمى

0234 فيصل متعب عبدالله الرشيدى

0235 حامد مناور غنيم العازمى

0236 محمد ناصر مجبل المطيري

0237 فهيد سعد حسين العجمي

0238 فلاح خالد عوض العازمى

0239 ماجد جهيم غازي المطيري

0240 بدر سلطان عامر العجمى

0241 احمد صالح محمد الغانم

0242 فيصل سعيد طلق الحضيري

0243 شبيب فهاد حمد العازمي

0244 فلاح فهد فلاح المرشاد

0245 حسن سلمان سعد محمد العجمى

0246 جاسم منيع فهد الرشيدى

0247 وليد موسى احمد الراشد

0248 عبدالعزيز مران رجيبان الحربي

0249 جابر مطلق سعد العازمى

0250 مفلح عيد مفلح فالح الرشيدى

0251 ناصر مطلق حنيضل الدجينى

0252 حمدان محمد ابراهيم العجمى

0253 بدر هادى قضيان العازمي

0254 فاضل محمد مبارك العجمي

0255 عبدالله عمير طبلان الرشيدى

0256 بدر نبهان راشد السبيت العازمي

0257 فهد احمد عبداللطيف الفهد

0258 محمد هيف راشد الصغير

0259 محمد فاضل طالب العجمى

0260 محمد عبدالله محمد المشوح

0261 صلاح عبدالله عبدالهادي الجويسري

0262 عثمان نايف هملول العتيبي

0263 نواف فالح مبارك الرشيدي

0264 محمد خزعل عوده الفضلى

0265 مبارك حسن عامر الجعيدى

0266 نواف محمد علوش العازمى

0267 رفاعى نحيان فهيد العجمى

0268 ضاوى براك صياح العتيبى

0269 عبدالله حافظ ناصر مسيعيد

0270 عبدالله فهيد دمشق العجمي

0271 مشاري نايف سلمان المطيري

0272 محمد جعيثن سحلي الجوزاني

0273 فهد مبارك ماطر العازمى

0274 محمد عامر محمد الجعيدى

0275 متعب سعود نفاع الرشيدى

0276 زيد عباس زيد العتيبي

0277 سالم على سالم الجعيديه

0278 مشارى على سالم الجعيديه

0279 ناصر على حمران العازمى

0280 ياسر احمد ناصر محيسن

0281 مشارى خالد سعود الهاجرى

0282 فهد مهدي سالم العجمي

0283 احمد فايح جهز العتيبي

0284 فهد حمود حران الحربى

0285 محمد ضحوى دخنان الغريبه

0286 فهد سعود عبدالله السبيتي

0287 خالد محمد ناصر العجمى

0288 مبارك راشد فالح العازمى

0289 مشعل فهيد حويد الديحانى

0290 محمد فلاح سيف العازمى

0291 محمد عسيم محمد العجمي

0292 خالد صالح سالم العجمي

0293 غازى نايف مطلق العتيبى

0294 منصور محمد فلاح العجمي

0295 مشعل اسماعيل بلال الخميس

0296 سالم فلاح سالم عزام العازمى

0297 سامى جدى خالد العتيبى

0298 فواز حمود سارى المطيري

0299 خالد سعد مظهور العازمي

0300 بندر فهد عايض الرشيدي

0301 علي راشد زويد المطيري

0302 مشعل حمود شجاع العتيبى

0303 مشعل عايض مهدي العجمي

0304 عبدالله محمد ظاهر العازمى

0305 خالد زيد فلاح الرشيدى

0306 مصعب محمد يوسف الانصاري

0307 مبارك سعد نافل العازمي

0308 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان

0309 فهد حسن خميس الشويعر

0310 ناصر عبدالله عوض المويزري

0311 فهد حنيضل بداح العنزى

0312 على عبدالله ماضى الخميس

0313 مشعل سالم عبدالله الجميعه

0314 فهد مطلق حسين العازمي

0315 مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي

0316 عبدالكريم محمد عبدالله الرشيدي

0317 عبدالعزيز سعود عبدالله البواردي

0318 غازي ساير مجبل المطيري