عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 318 قسيمه بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 15/10/2002 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس والأحد 5 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 6 الجاري واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 8 نوفمبر.
واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وأشارت الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 6/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الأسماء :
0001 خالد عبدالله سالم الوليد
0002 خديجه جاسم عبدالله العصفور
0003 سلطان سعدون دعيج الركيبى
0004 حمد صالح حسين صالح
0005 ضيدان دغيم شافى علوش
0006 مشاري محمد سعد الجناع
0007 محمد سلمان سعيدان الجميلي
0008 فيصل راشد محمد العازمي
0009 بدر خالد سويد عباس
0010 فايز مبارك سعد العازمي
0011 مطلق محمد مطلق العازمى
0012 نصرالله بدر ابراهيم النصرالله
0013 خالد مشعان حمد حمود المشعان
0014 جابر كريدي فهد السبيعي
0015 علي محمد هجاج داهوم
0016 سلمان على مجبل ادويهيس
0017 فاضل حمزه عباس البلوشى
0018 علي لهاوه مرتع العازمي
0019 احمد عبدالرحمن احمد السعد المنيفي
0020 يوسف منشر عيد العصيمي
0021 محمد سعد محمد الشريف
0022 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي
0023 عادل سعد درنكس العازمى
0024 عبدالله نجم عبدالحسين على
0025 طلال احمد حسين الهولى
0026 مشارى عبدالسلام محمد العوضى
0027 محمد مجيبل ليلى العنزى
0028 محمد حمود ضويحي السعيدي
0029 عبدالرزاق فلاح فارس البصمان
0030 محمد عيسى عبداللطيف المسلم
0031 احمد عبيدان مرثع حمدان الصواغ
0032 طلال عايش مفلح العازمى
0033 حمد حمود محمد لعليثه
0034 مسلط محمد عبيد العتيبى
0035 محمد ناهى حسين هزاع
0036 راشد نومان مريزيق سيف العازمي
0037 سالم محمد فلاح العجمي
0038 عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم المسيطير
0039 بدر عبدالهادى كلاب العازمى
0040 راشد محمد هرماس العازمى
0041 ناصر رجعان جديع العازمي
0042 مطلق مضحى سلمان الهبيده
0043 سعد فلاح سعد الرشيدى
0044 طلال سعود غالى زويد
0045 فهد حسين فهد العجمى
0046 فرحان نومان حويل العازمي
0047 نايف ثنيان جاسم العثمان
0048 نايف مسيهيج مفرج الدلمانى
0049 مشعل مسلم فهد المويزري
0050 احمد ايوب يوسف مال الله
0051 محمد فالح مجبل الزويد
0052 مساعد عبدالله عبدالهادى الجويسرى
0053 مشعل مطلق سعد العازمى
0054 عدنان صقر عبدالكريم الصقر
0055 حمود سعود مسعد القهيدي المطيري
0056 محمد يعقوب محمد الحاتم
0057 فارس فرزان فارس القحطاني
0058 سامى راشد محمد العازمى
0059 بدر سالم براك الصواغ
0060 سيف محمد سيف البذالى
0061 فهد حمود فليح العازمى
0062 عادل طلق سعد العازمي
0063 احمد ناجح شويرب العجمى
0064 خالد فارس محبوب الرشيدي
0065 وليد سعود هويل العضيله
0066 مرزوق براك مرزوق الصعفاك العازمي
0067 عبدالله مصبح سعد العازمى
0068 فراس محمد شيخان الفارسى
0069 صلاح خالد مرزوق العازمي
0070 محمد سعد براك العازمى
0071 يوسف جواد ابو القاسم عبدالرسول
0072 فيصل راشد محمد حبروت
0073 سليم نواف سليم سرور
0074 فيصل حميد صحن العازمي
0075 بدر عبدالله سعيد العازمي
0076 ثامر عوض راشد االمهيميل
0077 فهد محمد حباب الرشيدي
0078 فيصل سعد ثامر العازمي
0079 احمد مسحل مسفر دغيليب
0080 عبدالرحمن سالم سليم المقيحط
0081 مبارك خلف ناصر العازمى
0082 مبارك محمد مبارك الجريب
0083 عامر حمد ناصر الصويان
0084 مشعل مفرح على الشمري
0085 مشعل شريده جمعان اشحيتاوي
0086 مجبل مطير مجبل الرشيدى
0087 فواز عبيد زويد المطيرى
0088 سلمان سالم مطلق المطيرى
0089 باسل نهار حمد المكراد
0090 فايز فالح مناور العازمي
0091 ناصر محمد مانع العجمى
0092 عادل سعد خشمان العازمي
0093 فواز عيد غايب الرشيدي
0094 محمد مبارك حفيض العجمي
0095 وليد خالد فالح سعود
0096 عادل جمعان حمد المرزوق
0097 على مبارك فارس المعصب
0098 محمد مانع حسن العجمى
0099 جابر رشيد ناصر العازمى
0100 عمار صالح حسن الوزان
0101 محمد ضحوى خلف المطيري
0102 فيصل سعد عواد العازمى
0103 يوسف دخيل فلاح الرشيدى
0104 بدر خلف فضل المطيرى
0105 غازي مطلق عايد المطيري
0106 عبدالمحسن بركه سندي الرشيدي
0107 انور راشد بليق العازمى
0108 نواف سعود علي العنزي
0109 اسامه محمد كليش البريكي
0110 احمد جهران محمد العازمي
0111 بندر ابراهيم فهد العتيبي
0112 محمد مبارك ناصر عريم مبارك
0113 علي خالد فالح سعود
0114 مشعل سيف محمد العتيبى
0115 على ذعار فهيد فهاد
0116 حسين مطلق عايد المطيرى
0117 حسن سعود عبيد شلوان العجمى
0118 حمد مداد سمرى العازمى
0119 طلال عامر سالم العميره
0120 فارس محمد شلهوب المطيري
0121 غازى سليمان عبدالله المطيرى
0122 محمد جواد عبدالوهاب العوض
0123 طلال عبدالهادى محمد الجبعه
0124 محمد سعود رجعان العازمي
0125 سعود عبدالمانع فهد العجمى
0126 عبدالحكيم فهاد محمد الضفيري
0127 فيصل طلق علي العازمي
0128 فهد عبدالرحمن احمد الكندرى
0129 مشعل محمد مضحي الرشيدي
0130 عبدالله قبلان علي شلهوب
0131 محمود محمد رجا الرشيدى
0132 مشعل مفلح دخيل العازمي
0133 عادل مجبل مطلق العازمي
0134 فواز رشود سعيد الجسار
0135 عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي
0136 بدر خالد عواض القصاص
0137 حزام راشد خصيوى العتيبى
0138 رشيد فلاح سرور المويزري
0139 مشعل طلق فلاح العازمي
0140 ناصر خلف رفاعي العازمي
0141 محمد محسن بطي العجمي
0142 فهد شبيب محمد المرجي
0143 فيصل خميس كليب العازمي
0144 وسام ناصر فهد وسام العازمي
0145 بدر فهد كرموط الطشه
0146 فلاح سالم سليمان المطيرى
0147 احمد حسين عبدالله تقي
0148 نواف سعد سيف العازمى
0149 على خليفه اجليغم العازمي
0150 منادي فهد فلاح الراجحي
0151 ناصر عالي شالح المطيري
0152 فيصل مهنا فيصل العتيبي
0153 جابر محمد سعود ريحان
0154 سالم على سالم المزين
0155 سعد زيد صالح العازمي
0156 مضحي مفرح مبارك العجمي
0157 انور خليفه عبدالله الهران
0158 فهد فالح مفلح العازمى
0159 نواف خميس كليب العازمي
0160 خالد وليد فهد العبدالجادر
0161 فدعوس فهد فدعوس العجمى
0162 احمد مصطفي عبد علي الجدي
0163 يوسف شعار المطيري
0164 جابر حجاب شلاش العنزي
0165 باسل ماشع مطلق المطيري
0166 فهد علي حسين العبدالمحسن
0167 منصور محمد سالم محسن العجمى
0168 عمران عبدالله على الحداد
0169 سعد مطر ذعار مشرف
0170 سعود علي شبيب السهلي
0171 محمد سعد زنيفر العازمي
0172 محمد عياد بليهيد سفر العازمي
0173 مبارك سالم سند بين الدمام
0174 عمر محمد مصلح المطيري
0175 براك مبارك صياح العتيبي
0176 عبدالعزيز عبدالله خالد الديحاني
0177 احمد سعد فرج العازمي
0178 علي محمد علي الحمود الريامي
0179 ناصر عويد عواد الزامل
0180 خالد مطلق فرحان العازمي
0181 نواف رجعان سعد الجويسرى
0182 سالم سعود عبيد العازمي
0183 احمد حمود غنيم الصويلح
0184 سعد فهد فهاد العازمى
0185 سعد دغيم سلمان المطيري
0186 نادر مرزوق مرضى العازمي
0187 فهد فلاح سعد العازمى
0188 صلاح مساعد فلاح العازمى
0189 يوسف مزعل عبدالله العتيبي
0190 نواف بدر نايف المطيري
0191 عبدالله حميد عبدالله العلى
0192 احمد عبيد مبارك العازمى
0193 عيد سعود علي عيد العازمي
0194 سعد مفلح سعد العازمي
0195 عيسى حامد مضحى الرشيدي
0196 جمال على عيد عترش
0197 سعد سعود عبدالهادى النجدى
0198 فيصل منصور عبدالله الدوسرى
0199 احمد مطلق حزام نهار
0200 مبارك زيد مبارك العرو المطيرى
0201 ابراهيم على محمود الخليل
0202 نايف سعد نافل العازمي
0203 سعيد عوض صنت المطيرى
0204 عبدالعزيز حمود مرزوق هداب
0205 عادل جواد حمد الشمرى
0206 زامل عبدالله راشد الفجى
0207 عبدالرحمن نافل ظاهر العازمى
0208 محمد عبدالله جزاع العتيبي
0209 عبدالله سعد ندا الجالي
0210 خالد عنيزان ناصر العجمي
0211 عامر عوض عامر العتيبي
0212 سعد مبارك عامر العازمى
0213 ناصر بدر عايض العازمى
0214 عبدالرحيم عايش مرزوق الجويسري
0215 عادل حمود مطلق العازمى
0216 منصور خالد سعد سعود الربعي
0217 سعد حمد محمد العازمي
0218 فيصل سيد محمد حميد القلاف
0219 مساعد فلاح سعد غريب
0220 سعد مرزوق سعد غريب
0221 صلاح سعود سالم العازمى
0222 فيصل مساعد محمد غريب
0223 مشعل مطلق عبدالله المطيرى
0224 عبدالرحمن محمد عواد العنزى
0225 مسفر فهد سالم الحيان
0226 عبدالمحسن بجاد هادى العتيبي
0227 حسن جمال عيسى بلوشى
0228 مشارى على عيد عترش
0229 فيصل مسعود دمشق العجمى
0230 محمد سعد راضى العازمى
0231 بركه على بركه الجسار
0232 مرزوق براك مرزوق مبارك
0233 احمد مصبح سعد العازمى
0234 فيصل متعب عبدالله الرشيدى
0235 حامد مناور غنيم العازمى
0236 محمد ناصر مجبل المطيري
0237 فهيد سعد حسين العجمي
0238 فلاح خالد عوض العازمى
0239 ماجد جهيم غازي المطيري
0240 بدر سلطان عامر العجمى
0241 احمد صالح محمد الغانم
0242 فيصل سعيد طلق الحضيري
0243 شبيب فهاد حمد العازمي
0244 فلاح فهد فلاح المرشاد
0245 حسن سلمان سعد محمد العجمى
0246 جاسم منيع فهد الرشيدى
0247 وليد موسى احمد الراشد
0248 عبدالعزيز مران رجيبان الحربي
0249 جابر مطلق سعد العازمى
0250 مفلح عيد مفلح فالح الرشيدى
0251 ناصر مطلق حنيضل الدجينى
0252 حمدان محمد ابراهيم العجمى
0253 بدر هادى قضيان العازمي
0254 فاضل محمد مبارك العجمي
0255 عبدالله عمير طبلان الرشيدى
0256 بدر نبهان راشد السبيت العازمي
0257 فهد احمد عبداللطيف الفهد
0258 محمد هيف راشد الصغير
0259 محمد فاضل طالب العجمى
0260 محمد عبدالله محمد المشوح
0261 صلاح عبدالله عبدالهادي الجويسري
0262 عثمان نايف هملول العتيبي
0263 نواف فالح مبارك الرشيدي
0264 محمد خزعل عوده الفضلى
0265 مبارك حسن عامر الجعيدى
0266 نواف محمد علوش العازمى
0267 رفاعى نحيان فهيد العجمى
0268 ضاوى براك صياح العتيبى
0269 عبدالله حافظ ناصر مسيعيد
0270 عبدالله فهيد دمشق العجمي
0271 مشاري نايف سلمان المطيري
0272 محمد جعيثن سحلي الجوزاني
0273 فهد مبارك ماطر العازمى
0274 محمد عامر محمد الجعيدى
0275 متعب سعود نفاع الرشيدى
0276 زيد عباس زيد العتيبي
0277 سالم على سالم الجعيديه
0278 مشارى على سالم الجعيديه
0279 ناصر على حمران العازمى
0280 ياسر احمد ناصر محيسن
0281 مشارى خالد سعود الهاجرى
0282 فهد مهدي سالم العجمي
0283 احمد فايح جهز العتيبي
0284 فهد حمود حران الحربى
0285 محمد ضحوى دخنان الغريبه
0286 فهد سعود عبدالله السبيتي
0287 خالد محمد ناصر العجمى
0288 مبارك راشد فالح العازمى
0289 مشعل فهيد حويد الديحانى
0290 محمد فلاح سيف العازمى
0291 محمد عسيم محمد العجمي
0292 خالد صالح سالم العجمي
0293 غازى نايف مطلق العتيبى
0294 منصور محمد فلاح العجمي
0295 مشعل اسماعيل بلال الخميس
0296 سالم فلاح سالم عزام العازمى
0297 سامى جدى خالد العتيبى
0298 فواز حمود سارى المطيري
0299 خالد سعد مظهور العازمي
0300 بندر فهد عايض الرشيدي
0301 علي راشد زويد المطيري
0302 مشعل حمود شجاع العتيبى
0303 مشعل عايض مهدي العجمي
0304 عبدالله محمد ظاهر العازمى
0305 خالد زيد فلاح الرشيدى
0306 مصعب محمد يوسف الانصاري
0307 مبارك سعد نافل العازمي
0308 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان
0309 فهد حسن خميس الشويعر
0310 ناصر عبدالله عوض المويزري
0311 فهد حنيضل بداح العنزى
0312 على عبدالله ماضى الخميس
0313 مشعل سالم عبدالله الجميعه
0314 فهد مطلق حسين العازمي
0315 مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي
0316 عبدالكريم محمد عبدالله الرشيدي
0317 عبدالعزيز سعود عبدالله البواردي
0318 غازي ساير مجبل المطيري