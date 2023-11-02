



المحلل المالي



تكبدت أسواق الأسهم في دول الخليج العربي خسائر كبيرة منذ بداية شهر أكتوبر 2023 على وقع تزايد المخاوف من خطر تفاقم حرب إسرائيل على غزة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحذيرات من رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة وان الصراع في الشرق الأوسط قد يقود إلى المزيد من المخاطر الرئيسية على الاقتصادات العالمية والتي هي في وضع صعب وتشهد تباطؤا في النمو وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تصريح رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول عن السياسة النقدية الأميركية والذي تركز على ان الفرصة لا تزال قائمة للمزيد من التشدد النقدي في الأشهر القادمة حيث لا يزال التضخم مرتفعا عن المستوى المستهدف عند 2% وانه في حال وجود أي إشارات إلى نمو اقتصادي مرتفع أو ان سوق العمل لا يتباطأ فهذا سيكون مؤشرا على ضرورة رفع أسعار الفائدة، كما ان لارتفاع عوائد سندات الخزانة وخاصة لأجل 10 سنوات إلى 4.95% (أعلى مستوى منذ 2007) تداعياته السلبية على أسواق الأسهم ويضغط عليها في المدى القصير.



ومع تلك العوامل السلبية خسرت القيمة الرأسمالــيـــة السوقيـــة الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية شهر أكتوبر ما نسبته 4.75% أي ما يعادل 205 مليارات دولار وبالتالي تقلص مكاسبها إلى 7% منذ بداية عام 2023 أي ما يعادل ارتفاع قدره 275 مليار دولار لتسجل حاليا 4.13 تريليونات دولار.



وجاءت أسواق الأسهم السعودية والإماراتية كأبرز البورصات الخليجية التي تكبدت الخسائر في القيمة الرأسمالية السوقية خلال الشهر، حيث خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لتداول السعودي منذ بداية شهر أكتوبر 2023 نحو 157 مليار دولار لتتقلص مكاسبه منذ بداية السنة الحالية إلى 251 مليار دولار، بينما خسرت أسواق الأسهم في الإمارات منذ بداية الشهر حوالي 31 مليار دولار لتسجل 919.64 مليار دولار ولا تزال رابحة منذ بداية السنة 60 مليار دولار بالرغم من خسائر شهر أكتوبر، أما بورصة الكويت فقد خسرت 6 مليارات دولار منذ بداية الشهر لتتعمق خسائرها منذ بداية السنة إلى 14 مليار دولار، بورصة قطر أيضا هي من الخاسرين منذ بداية الشهر بحوالي 12 مليار دولار.



وانعكست هذه الخسائر في أداء المؤشرات الرئيسية لبورصات الخليج، حيث خسر مؤشر اس اند بي لأسواق الأسهم الخليجية 5.76% منذ بداية شهر أكتوبر وخسر مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية شهر أكتوبر 7.53% ويكون اكبر الخاسرين وتتقلص أرباحه منذ بداية السنة إلى 15% في حركة تصحيحية وردة فعل سلبية على الصراع والتوترات في الشرق الأوسط.



أيضا خسر مؤشر بورصة قطر منذ بداية شـهــر أكـتـوبـــر 7.53% لتتعمق خسائره منذ بداية السنة إلى 11.25% بالتزامن مع تباطؤ نمو أرباح الشركات، بينما كانت خسائر بورصات السعودية وأبوظبي والكويت منذ بداية الشهر عند حدود الـ5% حيث خسر مؤشر سوق أبوطبي للأوراق المالية 4.71% ليسجل خسائر منذ بداية السنة نسبتها 8.68% وأيضا مؤشر تداول السعودي الذي خسر 4.99% في أكتوبر ليمحو مكاسبه منذ بداية السنة.



أما بورصة الكويت فلاتزال في مسار انحداري بالرغم من محفز نمو صافي أرباح الشركات المدرجة وتحسن تقييمات الشركات حيث خسر مؤشر السوق العام منذ بداية شهر أكتوبر 4.27% لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 9.59%، بينما الخسائر الأكبر كانت من نصيب مؤشر السوق الأول حيث خسر 11.41% منذ بداية السنة الحالية.