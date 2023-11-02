أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال طلال الجسار، عن الفخر والاعتزاز بلاعبي ولاعبات منتخب الكويت الذين أحرزوا 32 ميدالية متنوعة في البطولة العربية للعبة للرجال والسيدات التي اختتمت بالقاهرة وشملت مسابقات لفئات الأشبال والناشئين والعمومي.



وقال الجسار عقب وصول الوفد الكويتي المشارك في البطولة للبلاد: إن منتخبنا تمكن من احتلال هذا المركز المتقدم في البطولة بعد منافسات قوية مع 19 منتخبا مشاركا، علما أن منتخب مصر المستضيف توج باللقب، فيما جاء منتخب الجزائر ثالثا. وأوضح أن ما أسهم في هذا الإنجاز هو المستوى المتميز الذي أظهرته لاعبات منتخب الكويت بتحقيقهن 19 ميدالية عبر اللاعبات ملاك الحداد (ذهبية وبرونزية) وآمال مسيعيد (3 فضيات) وأبرار الفهد (3 فضيات) أيضا وفاطمة البلوشي (3 برونزيات) وحنان الأمير (3 برونزيات) وهنوف المجرن (برونزيتان) وزهراء كمشاد (برونزية واحدة) وزينب المحمد (برونزيتان)، كما ذكر أن لاعبي «أزرق الأثقال» فازوا بدورهم بـ 13 ميدالية في البطولة عبر كل من حميد أكبر (3 فضيات) ومحمد المله (فضيتان وبرونزية) وحسين منشد (3 برونزيات) وفهد العتيبي (برونزية واحدة) وعلي شمس (3 برونزيات).