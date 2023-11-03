عبدالكريم أحمد



أعلن النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران قبول أكبر عدد من المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة) في تاريخ النيابة هذا العام استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكويت القضاء وفق خطط محددة ومنهج مرسوم.



وأوضح الصفران أن المقبولين 105 بينهم 16 من الإناث، وسيتم تدريبهم جميعا في معهد الكويت للدراسات القضائية لمباشرتهم العمل بوظيفة وكيل نيابة ‏«ج».



وفيما يلي أسماء المقبولين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء النيابة):



٭ فواز نـواف يوســـف الضاعن



٭ فهد منـــاحي ناصــــر القحطاني



٭ حمد خالد محمود العبدالله



٭ سعد محمد دغش المطيري



٭ معاذ خالد عبيد العتيبي



٭ سليمان عادل حمد الصقعبي



٭ ناصر أحمــد عبدالله الونيان



٭ بادي فهد بادي المطيري



٭ عبدالعزيز مناحي سرور الجرمان



٭ أحمد حامد معتق الضعينه



٭ خالد يوسف خالد الشايجي



٭ بداح عبدالله بداح الهاجري



٭ خالد فضل علي الحوطي



٭ خالد عبدالرحمن عوض الشويب



٭ فيصل عمـــر مبـــارك الضويحي



٭ طارق فايز أحمد المفرج



٭ محمد علي حسين المسباح



٭ هزاع سالم هزاع المطيري



٭ براك حمد فهد الصعب



٭ سعيد فيصل سعيد المطيري



٭ عبدالمحســـن محمـــد عبدالرحمن الحسينان



٭ محمد سعيد محمد المطيري



٭ ضاري عبداللطيف علي الرشيدي



٭ معاذ ناصر محمد الحمد



٭ يوسف مشعل سيف المشعل



٭ عبدالعزيز عادل مصطفى المطوع



٭ علي جابر فرج المهنا



٭ فهد مشعل سعود العازمي



٭ أحمد سعد عبدالله الهاجري



٭ وليد محمد مطلق الختلان



٭ أنس يحيى يوسف المناعي



٭ بدر وائل صالح العتيقي



٭ عمر فهد فيحان العتيبي



٭ عبدالرحمن جمال محمد العتيبي



٭ عبدالرحمن ناصر خلف الحربي



٭ عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز البطي بوطيبان



٭ عبدالكريم سعد مطلق الحربي



٭ محمد جمال محمد العتيبي



٭ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العكاري



٭ خلف عبدالحميد خلف الدعاس



٭ ضاري عبدالله مطيران السويط



٭ عبدالله أحمد سليمان الهطلاني



٭ عبدالله سعد عبدالله البليس



٭ محمد نايف محمد العتيبي



٭ محمد سعد محمد المطيرات



٭ محمد حمد سالم كليب



٭ مشاري مشعل سعد العراده



٭ يعقوب ناصر جاسم الشهاب



٭ عبدالليطف ربيع سعد العدساني



٭ عمر علي حمود الخرينج



٭ عيسى يوسف إبراهيم الرشود



٭ سعود عبدالعزيز سعود الفريج



٭ عثمان جاسم عثمان الأمير



٭ عبدالعزيز عبدالله عثمان السعيد



٭ ناصر هيف عيد المنيف



٭ فارس خالد محمد البهبهاني



٭ فواز نجم يوسف النجم



٭ عبدالله أحمد عبدالله المطيري



٭ أحمد محمد أحمد الوقيان



٭ عبدالله عبدالرحمن فهد الصفران



٭ محمد خلف عبدالهادي المطيري



٭ مساعد عبدالعزيز عبدالله السالم



٭ محمد عادل يعقوب النجار



٭ إبراهيم حمد سعد البعيجان



٭ أحمد محزم فالح الحبيني



٭ سيد جعفر جواد صاحب القزويني



٭ عبدالعزيز أحمد السلمان البداح



٭ محمد أحمد علي العبيد



٭ محمد ناصر صالح المضيان



٭ ناصر حماد ناصر العازمي



٭ مشعل متعب عبدالله الخالدي



٭ فهد جمال محمد الخليفي



٭ جاسم فيصل محمد الحليله



٭ سليمان هيثم سليمان العيبان



٭ حمد أنور عبدالعزيز الزامل



٭ حمد عبدالله محمد جمعة



٭ محمد شعيل دخيل الله السبيعي



٭ إبراهيم صلاح إبراهيم الحوطي



٭ أحمد طلال أحمد العتيبي



٭ فهد بدر علي العتال



٭ عبدالعزيز خالد فيصل الهندي



٭ يوسف محمد يوسف جعفر



٭ ضاري سليمان مبارك الغملاس



٭ جاسم عبدالله جاسم العبدالله



٭ وليد خالد محمد الخرافي



٭ عبدالعزيز عز عبدالعزيز المساعيد



٭ أحمد عبدالملك أحمد آل هيد



٭ جراح سالم مطشر العنزي



٭ عبدالرحمن منصور منوخ البديني



٭ سارة ذياب خالد المطيري



٭ منار مسفر محمد العجمي



٭ نورة منصور مجبل العصيمي



٭ منيرة ناجي عبدالرزاق الماص



٭ أضوى عبدالله مفلح الجديع



٭ لولوة سامي عبدالله الدريعي



٭ نورة خالد صالح المزيني



٭ جنى محمد شملان البحري



٭ روان حسن عبدالكريم مال الله



٭ نور نايف خالد المطيري



٭ مضاوي متعب فالح العارضي



٭ فرح سامي راشد السنان



٭ هيا رجيب أحمد الرجيب



٭ لين علي عبدالرحمن الشايع



٭ مريم مطلق سليم الظفيري



٭ جنى عبدالمحسن جاسم القصار