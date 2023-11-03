استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير أمس موظفي الأمانة العامة للمجلس من القطاعات المشاركة في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.



وأشاد المطير بالجهود المتميزة للموظفين بكل القطاعات التي شاركت في الإعداد والتنظيم الجيد لحفل الافتتاح الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.



وأكد المطير أن هذا الجهد الرائع ساهم في إنجاح حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بتشريف ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



وثمن المطير العمل المتميز والمتمثل في التنظيم المثالي والتعاون المتكامل بين كل قطاعات الأمانة التي جاءت بالمستوى المشرف والمظهر الرائع، مضيفا «كما نشكر قطاع حرس المجلس على جهودهم المبذولة والواضحة في تأمين حفل الافتتاح».



وتمنى المطير استمرار مزيد من الجهد والتعاون البناء بين قطاعات الأمانة كافة لإبراز الوجه المشرف والحضاري لمجلس الأمة، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير للكويت وأهلها.





.. ويستقبل رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

نائب الرئيس محمد المطير ود.أحمد الفضالة وخالد بوصليب



استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير في مكتبه رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية القطري د.أحمد بن ناصر بن إبراهيم الفضالة بمناسبة زيارته البلاد.



حضر اللقاء أمين عام مجلس الأمة خالد سعد بوصليب وأمين عام جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية جاسم النصف.