وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، قال في مقدمته: كشفت إحصائية لوزارة التعليم العالي أن إجمالي عدد المتعثرين دراسيا من طلبة البعثات الخارجية بلغ مئات الطلبة خلال الأعوام الخمس الأخيرة بين فصل وتجميد بعثة وانقطاع عن الدراسة أو إيقاف بعثة أو انسحاب، كما صدرت عدة تصريحات من بعض المسؤولين في القطاع التعليم في الكويت عن تعثر نسبة كبيرة من المبتعثين بسبب ضعف مستوى مخرجات التعليم الثانوي.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- كشف بعدد المبتعثين من الطلبة الكويتيين خريجي الثانوية العامة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة حتى تاريخ توجيه هذا السؤال، على أن تشمل الإجابة بيان نوع التخصص الدراسي للطالب ومقر بعثته والسنوات التي قضاها بالدراسة وما اجتازه من مراحل دراسية والفصل الدراسي الذي وصل إليه.



2- كشف بأسماء الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي وتخصصاتها العلمية لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ومن في حكمهم، مع إرفاق كشف بأسماء الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية في دول الابتعاث غير المعتمدة لدي وزارتكم.



3- كم يبلغ عدد البعثات الدراسية لمؤهل البكالوريوس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وما في حكمهم خلال آخر 5 سنوات حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ وكم بلغت التكلفة الإجمالية للابتعاث الخارجي لكل سنة دراسية على حدة.



4- ما الآلية المعتمدة للابتعاث الخارجي للطلبة؟ وما المعايير الخاصة بقبول عدد الطلبة وتخصصاتهم الجامعية؟



5- كشف بعدد الطلبة المتعثرين في مواصلة دراستهم كل حسب نظام شهادته الثانوية سواء كان نظاما حكوميا عاما أو نظاما إنجليزيا/بريطانيا أو نظاما أميركيا أو غيره، خلال السنوات الـ 5 الدراسية الأخيرة حتى تاريخ توجيه هذا السؤال، مع بيان أسباب التعثر الدراسي ومبررات وقف أو سحب أو إلغاء بعثة الطالب، أو في حال التمديد للبعثة رغم التعثر وبيان أسباب الموافقة على تمديد البعثة - إن وجد، والمستوى الذي وصل إليه الطالب المتعثر قبل وقف أو سحب أو إلغاء أو تمديد بعثته الدراسية، والمبلغ الإجمالي الذي صرف عليه.



6- حسب الدراسة التي توصلت إليها وزارة التعليم العالي، ما الأسباب وراء تعثر بعض الطلبة المبتعثين؟



وهل المسببات شخصية أم نتيجة خلل بالمنظومة التعليمية ومخرجــات التعليم الثـــــانوي، أم كل هذه الأسبـــاب مجتمعة؟



7- ما اقتراحات وتصورات الوزارة لرفع مستوى كفاءة الطلبة الكويتيين المبتعثين إلى الخارج؟



8- كم تبلغ القيمة الإجمالية لمبالغ المديونيات للطلبة المتعثرين الذين تم إلغاء بعثاتهم أو سحبها أو إنهاؤها؟ وهل توجد متابعة لتحصيلها؟