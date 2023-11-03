أعلنت قوة الإطفاء العام عن ان حملاتها التفتيشية على مختلف المنشآت للتأكد من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة أسفرت عن إغلاق 80 منشأة إداريا وجرى تحرير 582 مخالفة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، وذكرت قوة الإطفاء ان قطاع الوقاية أصدر 408 تراخيص لمشاريع و373 ترخيصا لمبان و3069 لمحلات. من جهة أخرى، سيطرت 4 فرق إطفاء وهي «كبد والصليبيخات والاستقلال والإسناد» على حريق اندلع صباح امس بأحد الجواخير في منطقة «كبد» قبل امتداده الى الجواخير المجاورة خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات فيما اقتصرت الخسائر على مادية منها مركبة تفحمت. وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.