قال مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج إن العلاج بالعمل أحد التخصصات الطبية المساندة التي تسهم في إعادة تأهيل المريض.



وأضاف الدعيج، في تصريح صحافي على هامش رعايته الاحتفال باليوم العالمي للعلاج بالعمل الذي أقامته المنطقة بعنوان «العلاج بالعمل لتحسين جودة الحياة»، أن دور أخصائي العلاج بالعمل يبدأ بتقييم الحالة وتقدير مدى الحواجز التي تعيق إكمال الفرد للنشاط وبناء عليه يقوم بتطوير خطة علاجية مناسبة.



وأوضح أن وحدة العلاج بالعمل داعمة وأساسية لعلاج العديد من الحالات المرضية، لاسيما المتعلقة بأمراض العظام والكسور والامراض العصبية وأمراض الشيخوخة وغيرها.



وبين أن الاخصائي يقوم أيضا بالعمل مع المرضى في جميع الأعمار منها إصابات الجهاز العصبي واصابات العامود الفقري والاضطرابات التي تصيب الأطفال مثل الشلل الدماغي والتأخر التطوري واضطرابات الصحة العقلية.



وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد ورش تنمية مهارات التواصل بين قسم العلاج بالعمل وباقي الأقسام بمستشفى الجهراء، مؤكدا أهمية هذا المجال لتحسين جودة حياة المرضى وتأهيلهم لممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية.



وأكد أن الوزارة لا تألو جهدا في الارتقاء بخدمات العلاج بالعمل والعلاج الطبيعي وتسخير الإمكانيات وتذليل العقبات أمام مقدمي الخدمات الطبية بما يخدم المواطن والمقيم ويرتقي بالخدمات الطبية المقدمة في مجال العلاج الطبيعي.