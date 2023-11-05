الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يختتم السد القطري تحضيراته مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفيصلي الأردني مساء الغد على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.



ويحتل السد المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر الشارقة الإماراتي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه ناساف كارشي الأوزبكي برصيد 6 نقاط، بينما يقبع الفيصلي في قاع المجموعة بلا رصيد. ويفتقد نادي السد جهود لاعبه علي أسد بداعي الإصابة.



هذا، وحافظ نادي السد على صدارة الدوري القطري لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح على المرخية 5-0، ضمن مباريات الجولة الثامنة، والتي شهدت تألق أكرم عفيف الذي سجل «سوبر هاتريك»، في الدقائق «16 و20 و42 و45+2»، فيما سجل الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 13، وبذلك رفع السد رصيده إلى النقطة 19 ولديه مباراة مؤجلة مع العربي من الجولة السادسة، فيما توقف رصيد المرخية عند 3 نقاط ليستمر في المركز الأخير.



ونجح الغرافة في ملاحقة السد على الصدارة بعد فوزه المثير على العربي، 5-4، ليرتفع رصيد الغرافة إلى 19 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر السد، بينما توقف رصيد العربي عند 6 نقاط في المركز الثامن.



وحقق الدحيل «ريمونتادا»، في لقاء الريان بعد تحويل تأخره بهدفين مع نهاية الشوط الأول إلى انتصار ثمين بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونغا في الدقيقتين «80 و88»، والمعز علي من ركلة جزاء في الدقيقة «59»، بينما سجل البرازيلي روجر غيديش هدفين للريان في الدقيقتين «15 و41»، ليترفع رصيد الدحيل إلى 14 نقطة في المركز الرابع ولديه مباراة مؤجلة مع الوكرة، فيما تجمد رصيد الريان عند 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس.



فيما قاد المصري حمدي فتحي فريقه لتحقيق فوز ثمين على نادي قطر بهدف نظيف سجله في الدقيقة 37، ليرتفع رصيد الوكرة إلى 17 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نادي قطر عند 8 نقاط في المركز السابع.



وفي مباريات أخرى، فاز أم صلال على معيذر 3-1، والشمال على الأهلي 2-1.



ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد القطري لكرة اليد إنهاء الارتباط مع المدرب الإسباني فاليرو ريفيرا بالتراضي عقب إخفاق المنتخب القطري في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إثر حلوله رابعا في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد التي أقيمت مؤخرا في الدوحة.