وجّه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع نص على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الشعب الدراسية التي يقل فيها أعداد الطلبة عن 20 طالبا في جميع الكليات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



2 ـ عدد الشعب الدراسية المخصصة كساعات إضافية تزيد على النصاب الاعتيادي لأعضاء هيئة التدريس/ التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع بيان أعداد الطلبة في كل شعبة من هذه الشعب.



3 ـ معايير توزيع الساعات الإضافية على أعضاء هيئة التدريس/ التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وما مدى التزام الهيئة بتطبيق هذه المعايير؟



4 ـ عدد الشكاوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس/ التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخصوص المشاكل المتعلقة بالجداول الدراسية، وما الإجراءات التي تمت لكل شكوى؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الشكاوى والقرارات المتخذة بشأنها.



5 ـ ضوابط تخصيص مقرر التدريب الميداني، وهل هناك شكاوى من أعضاء هيئة التدريس بعدم الالتزام بها؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء هيئة التدريس المكلفين بتدريس هذه المادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع بيان ما إذا كان هذا التكليف جزءا من نصابهم التدريسي الأساسي أو ساعات إضافية.



6 ـ أعداد الشعب المغلقة لكل فصل دراسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب نقص عدد الطلبة عن الحد الأدنى فيها، وكيفية معالجتها، وما الإجراءات المتبعة لتفادي تكرار المشكلة؟