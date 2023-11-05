وجه النائب شعيب شعبان سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم يبلغ مجموع عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لكم كل على حدة؟



(2) كشف يبين فيه مهام كل موظف من المعينين في البند الأول، مع بيان جنسيته ومجموع راتبه وموعد بداية ونهاية تعيينه أيا كانت طريقة شغله للوظيفة.



(3) ما كيفية التعيين على بند العقود أو المكافأة؟



(4) كم يبلغ أقل راتب وأعلى راتب أو مكافأة محددة لديكم وفقا لطرق شغل الوظيفة المذكورة في البنود السابقة؟



كما وجه النائب شعيب شعبان سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم يبلغ عدد الاحتياج الوظيفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لكم؟ مع بيان الاختصاصات المطلوبة والمسمى الوظيفي المطلوب لسد الشواغر الوظيفية.



(2) ما الإجراءات المتخذة من الوزارة والجهات التابعة لكم لسد الشواغر الوظيفية وذلك سواء من خلال إعلانات التوظيف أو مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن الاحتياج الوظيفي؟



(3) ما خطة الوزارة والجهات التابعة لكم لاستيعاب أعداد خريجي الجامعات والكليات في السنة الحالية والسنوات الثلاث القادمة؟