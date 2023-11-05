وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 12/2/2023 عن مناقصة رقم: م. ع.ر.س/ م/ 1263 - 2022/2023 بشأن أعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضواحي (N1 ،N5 ،N12) بمشروع مدينة المطلاع السكنية، وقد كان آخر موعد لتقديم العطاءات (الإقفال) 19/3/2023 ومن ثم أعلنت المؤسسة عن جلسة فتح مظاريف العطاءات بتاريخ 26/3/2023 وعلى الرغم من مضي قرابة 7 أشهر على الجلسة، إلا أنه لم يتم حتى تاريخه ترسية المناقصة على أيا من الشركات المشاركة في المناقصة، ولم يتم توقيع العقد. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) مما يلي:



٭ قرار تشكيل اللجنة المشرفة على المناقصة المشار إليها في ديباجة السؤال.



٭ إعلانات المؤسسة لجميع المناقصات المرتبطة بأعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط بمشروع مدينة المطلاع السكنية.



٭ مستند جلسة فتح المظاريف لجميع المناقصات المرتبطة بأعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط بمشروع مدينة المطلاع السكنية.



٭ العقود المبرمة لجميع الاعمال المرتبطة بتوريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط بمشروع مدينة المطلاع السكنية.



(2) ما سبب تأخر المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخه في ترسية المناقصة المشار إليها في ديباجة السؤال؟ وما الموعد المتوقع لترسية المناقصة وتوقيع العقد؟



(3) ما المدة المحددة لإنجاز كافة أعمال المناقصة المشار إليها في ديباجة السؤال؟ ولماذا لم تقم المؤسسة بطرح وترسية هذه المناقصات قبل منح شهادات لمن يهمه الأمر لمن خصص لهم في المطلاع حتى يتزامن إيصال التيار الكهربائي مع انتهاء بناء مساكن المطلاع؟



(3) هل وضعت المؤسسة حلولا مؤقتة لإيصال التيار الكهربائي للمساكن التي على وشك الانتهاء في الضواحي (N1 ،N5 ،N12) بمشروع مدينة المطلاع السكنية؟