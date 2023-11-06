تحتفل الجامعة الأمريكية في الكويت AUK والمدرسة الأمريكية المتحدة AUS و«كيدزانيا» الكويت بمرور 10 سنوات على شراكتهم، كما جددوا الشراكة لمدة 5 سنوات أخرى.



ويتضمن تجديد الشراكة ترقية للمنشأة والنشاطات التي تقدمها «كيدزانيا»، وسيتاح للأطفال داخل جناح الجامعة فرصة التعلم من التجارب العملية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحيث يصبح الأطفال معلمين وأساتذة يتحدثون عما تعلموه في الجامعة الأمريكية في الكويت و«كيدزانيا»، كما يلعبون دور الطلبة داخل البيئة الجامعية.



وتقدم الجامعة رمز «Wolfpack» في «كيدزانيا» من خلال ربط الترفيه بالتعليم، وبذلك تبرز التجربة التي يمكن للأطفال توقعها عندما يقررون الدراسة في الجامعة الأمريكية في الكويت. ويقع جناح الجامعة في موقع مهم بالحي المخصص للأطفال الصغار Neighborhood For Toddlers والذي تم إنشاؤه مؤخراً، وتم تصميم منطقة الأطفال الصغار الجديدة لزيادة تفاعل وجعلها منطقة للتعلم المبكر، حتى يمكن للأطفال المشاركة والتعلم من خلال الأنشطة الجسدية. وبناء على التعليقات الواردة من فروع كيدزانيا في جميع أنحاء العالم ممن أنشأوا هذه المنطقة، فإن هذا النشاط يجذب الأطفال الصغار، كما أنه يمنح شعورا إيجابيا للأسر حينما يرون أطفالهم الصغار يخوضون التحديات المختلفة ويتفوقون فيها، كما أنشأت كيدزانيا علامة تجارية إستراتيجية لـ AUS داخل المنطقة وخارجها، لذلك فإن الطاقة الإيجابية التي يشعر بها الآباء ستنعكس إيجابا على إنجازات أطفالهم.