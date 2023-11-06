أكد رئيس الرابطة الكويتية للطب النووي والتصوير الجزيئي د.فهد معرفي أهمية التصوير الجزيئي كوسيلة بالغة الأهمية في التشخيص والحصول على معلومات لا توفرها تقنيات التصوير الشعاعي الأخرى وتجنب الإجراءات الطبية كالخزعات والعمليات الجراحية.



وقال معرفي في بيان صحافي أمس الأحد عقب افتتاح المؤتمر السنوي للرابطة، إن الطب النووي والتصوير الجزيئي يساعد الأطباء على الكشف عن الأمراض بمراحلها المبكرة حتى قبل ظهور الأعراض.



وأوضح أن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة يناقش أحدث التطورات محليا وعالميا، ويعد من أبرز الفعاليات العلمية من نوعه في المنطقة، ويجمع خبراء وباحثين من العالم.



وقال إن موضوعات المؤتمر تشمل التشخيص والعلاج والتطبيقات النووية والبحوث السريرية المتقدمة وآخر ما توصل إليه الطب النووي في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عروض وورش عمل وجلسات نقاش لتبادل المعرفة وبناء شبكات العلاقات المهنية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.



وأوضح أن الطب الجزيئي يدخل في تشخيص جميع الأمراض، ويعد عاملا أساسيا في تحديد نسبة الأورام السرطانية وله دور كبير في علاج بعض الحالات السرطانية وغير السرطانية في الغدة الدرقية أو البروستاتا.



من جانبه، أكد رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي بمركز الكويت لمكافحة الســـرطان د.عبدالرضـــا عباس الحرص على مواكبة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان والتأكد من مطابقتها للتوصيات العلمية ومعايير الجودة والسلامة.



وأوضح أن الطب النووي مجال يتطور باستمرار «مما يؤثر على فهمنا للتشخيص والعلاج ورعاية المرضى»، معتبرا أن المؤتمر «فرصة لإثراء معرفتنا وتعزيز الابتكار»، كما أن الالتزام الجماعي بدفع حدود الطب النووي سيؤدي إلى توجيه الرعاية الصحية نحو الأفضل.