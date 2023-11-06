عاطف رمضان



قال المتحدث الرسمي للجنة اهالي مدينة جنوب سعد العبـــدالله د.حمد الكندري، فـــي تصريـــح لـ«الأنباء»، ان تنفيذ اعمال البنية التحتية للعقد الاول لمدينة جنوب سعد العبدالله بدأت ترى النور.



واضاف الكندري ان شركة «جيزهوبا جروب» الصينية المنفذة لمشروع انشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة للمشروع بدأت تنشئ مقر لها وتنقل معداتها وآلياتها الى المنطقة.



واوضح ان عقود البنية التحتية للمنطقة تنقسم إلى 3 مراحل: مرحلة العقد الاول وهي مختصة بالبنية التحتية للشوارع والجسور وابراج المياه، ومرحلة العقد الثاني ومختصة بالبنية التحتية للضواحي السكنية، ومرحلة العقد الثالث تختص بالمنشآت داخل المدينة مثل المدارس والمساجد والجمعيات وغيرها.



ولفت الى ان مراحل العقد الاول عبارة عن اعلان المناقصة في تاريخ 23/2/2022 من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر طرحها للشركات وفترتها 6 أشهر تقريبا مع التمديد والاقفال.



واشار الى ان المرحلة الثانية كانت بعد اقفال باب تقديــــم الشركات لملفاتها للمؤسســـة وذلك في 21/5/2023، فقد قامت المؤسسة بدراسة هذه الملفات من النواحي الفنية والمالية ومقارنتها مع الشروط والضوابط التي وضعتها المؤسسة للعقود وأخذت فترة 4 أشهر تقريبا.



ولفت الكندري الى ان المرحلة الثالثة كانت عبارة عن اعلان ترسية المناقصة على الشركة الصينية «جيزهوبا» وكان ذلك في 22/8/2023، وتم توقيع العقد مع الشركة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وان هناك جدول زمني لانجاز المشروع.



وأشار الى ان مرحلة تنفيذ المشروع تشمل قيام الشركة بوضع الآليات والمعدات ومساكن العمال على ارض المشروع، وكان ذلك يوم الاربعاء 1/11/2023 ولمدة 4 سنوات.



وبين ان مدينة جنوب سعد العبدالله بدأت ترى النور على أرض الواقع، بعد رحلة انتظار منذ عام 2014، وان اهالي المدينة يترقبون إعلان مشروع مناقصة العقد الثاني الخاص بالضواحي السكنية وهو الاهم لدى اهالي جنوب سعد العبدالله لارتباطه باصدار أوامر البناء بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع.



يذكر ان شركة «جيزهوبا جروب» الصينية كانت من إحدى الشركات العشر التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة وقد تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية والقانونية وجرى دراسة مستنداتها بعد الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي.



وسيتم تنفيذ العقد وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيـــق مـــع الجهات الحكومية ذات العلاقــــة، حيث حددت مدة تنفيذه



بـ 1460 يوما (4 سنوات) في حين بلغت القيمة المالية له 345.230 مليون دينار.



وسينفذ المشروع على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلومترا من غرب الكويت.