شاركت هيئة أسواق المال صباح أمس في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، والمنعقد عن بعد، وذلك ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - المدير التنفيذي د.أحمد الملحم.



ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال (دولة الرئاسة - سلطنة عمان) وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي السنيدي.



كما شارك في الاجتماع رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهم: د.مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وعبير بنت الشيخ آل سعد مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي، ويوسف بن حمد البليهد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وأحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، ود.طامي أحمد آل بوطامي البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية.



وقد استهل الاجتماع بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة رؤساء الهيئات في الاجتماع السادس والعشرين في شهر مارس الماضي، وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، ومن ثم استعرضت اللجنة مستجدات إنهاء الإجراءات الداخلية للبدء في تفعيل الإطار التنظيمي.



كما استعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، الى جانب محضر اجتماع فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وقد اطلعت اللجنة كذلك على محاضر اجتماع فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين والتي تتضمن تصور الفريق حول برنامج (ملم) 2023، والذي يتضمن خطة للحملات بشكل ربعي، ونشر مواد برنامج ملم في المجلات الإلكترونية للدول الأعضاء، ومتابعة جائزة المستثمر الخليجي الذكي، واطلعت اللجنة على تطور الفريق حول المبادرات المقترحة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي، كما اعتمدت اللجنة خطة عمل مسؤولين التدريب لتحقيق التكامل في مجال الدراسات.